Кремль заблеял голосом Пескова Александр Невзоров

31.10.2025, 14:33

1,136

Александр Невзоров

Вектор печален, но очевиден.

В глазах наивных россиян Путин — многоходовщик.

Так и есть.

Правда, ходит он в основном, «под себя».

Ложь нынче смешна, ибо очень легко проверяема. Но упырь живет в своих 80-х годах прошлого века и думает, что если вранье засекречено, то и безнаказано.

Придумав «прорывность и уникальность» винтажного «Буревестника» и неотвратимость фантазийного «Посейдауна», Путин развязал Западу руки.

В его бункерах и шахтах оживились все виды «ядерки», а Трамп использовал глупое хвастовство русского упыря, как повод «немедленно начать испытания американского ЯО».

Конечно, он понимает, что болтовня путина на 90%-блеф, но мастерски пользуется поводом, чтобы «взбряцнуть и оживить» смертельную тему.

Узнав об этом, Кремль заблеял голосом Пескова.

«Испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными», — промямлил Песков.

«Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», — поспешил объясниться кремлёвский пресс-секретарь.

Да, какой-то хилый международный договорчик о запрете «испытаний» существует.

Но суровость времени давно списала все эти миролюбивые цидули.

Вектор печален, но очевиден. Особенно гадостно то, что провокатором мировой беды будет такая жалкая фигура, как Путин.

Александр Невзоров, «Телеграм»

