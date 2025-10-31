закрыть
Орбан отказывается от российской нефти

  • 31.10.2025, 14:45
Орбан отказывается от российской нефти
Виктор Орбан

Венгрия обратилась к Хорватии.

Санкции США против российского топлива ставят Венгрию в трудное положение. Будапешту, несмотря на сопротивление, придется искать альтернативу российской нефти — у соседа, с которым отношения давно напряженные, — Хорватии, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении трех лет утверждал, что отказ от российской нефти угрожает энергетической безопасности страны. Однако новые американские санкции и готовящиеся тарифы ЕС на нефть из России грозят перекрыть ключевые каналы поставок.

«Орбан делал все возможное, чтобы не отказываться от российской нефти. Но теперь ему придется искать альтернативу», — заявил директор аналитического центра Political Capital Петер Креко.

Главный вариант для Венгрии — нефтепровод «Adria», проходящий через Хорватию. Но Будапешт утверждает, что хорватские транзитные сборы чрезмерно высоки, а пропускная способность трубопровода ограничена. В Загребе эти обвинения называют «вымыслом». «Мы готовы обеспечить Венгрию нефтью в любой момент», — заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

Эксперты отмечают, что отказ от дешевой российской нефти прежде всего ударит по венгерскому бюджету и доходам компании MOL. По данным аналитиков, разница в цене достигает 30 долларов за баррель.

Несмотря на взаимные упреки, страны ведут переговоры о продлении соглашения по «Adria», срок которого истекает в конце года. Хорватия даже попросила Европейскую комиссию направить наблюдателей на повторное тестирование трубопровода.

Если санкции США вступят в силу 21 ноября, у Венгрии не останется выбора. «Либо мы остаемся в составе ЕС, либо поддерживаем российскую агрессию», — заявил хорватский министр.

