Белорус показал «магазинные» грибы в лесу 31.10.2025, 15:01

2,740

Не все согласились их собирать.

Белорусский грибник выложил в TikTok видео из леса, показав огромные «букеты» «магазинных» грибов. Мужчина поделился секретом, где можно искать этот вид до самых морозов. Но не все зрители согласились их собирать, пишет Telegraf.news.

Речь о вешенках (Pleurotus ostreatus), выращивание которых в наши дни успешно освоили в промышленных масштабах. Сегодня этот гриб можно повсеместно найти в том числе и на прилавках белорусских магазинов, на ряду с уже привычными шампиньонами. По цене они, как правило, чуть дороже последних. Например, в сервисе доставки одной из популярных торговых сетей сегодня килограмм вешенок можно взять по акции за 13,97 рубля , тогда как кило шампиньонов там же обойдётся примерно на 2 рубля дешевле.

Между тем, в белорусских лесах сейчас вешенок можно набрать абсолютно бесплатно. Эти грибы массово появляются в конце сентября-октябре, но поскольку они прекрасно переносят небольшие морозы, встретить этот вид можно и в ноябре, и даже в декабре, если не ударят сильные морозы. Главное - знать, где искать.

Автор ролика поделился секретом. По его словам, этот гриб чаще всего можно встретить на поваленных осинах.

Несмотря на то, что сам автор набил вешенками полные вёдра, а в других роликах даже показа, как вместе с супругой замариновал урожай на зиму, многие зрители отнеслись к предложению ринуться в лес за этим грибом с опасением.

«У нас такие не берут. Жить хотим», - написала одна из зрительниц из Гродненской области.

«В них разбираться надо. Как понять, они или нет???» - задалась вопросом другая.

На самом деле, вешенки считаются абсолютно съедобными грибами, хоть и относятся микологами к четвёртой категории. К ней относят грибы с самой низкой пищевой ценностью. Помимо вешенок в этой группе некоторые виды сыроежек, волнушки, сморчки, зонтики. Сами вешенки можно употреблять не только в солёном и маринованном виде, но и сушить.

А вот перепутать вешенки с каким-то ядовитым грибом в Беларуси довольно сложно. У этого вида нет ядовитых двойников в местных лесах. Спутать её можно разве что с несъедобными или условно-съедобными древесными грибами, такими как пилолистничек (Lentinellus ursinus (Fr.) Kuhner), на который вешенка похожа весьма отдалённо.

Тем не менее, если вы - неопытный грибник и не уверены в том, что перед вами вешенка, лучше не брать подозрительный гриб. Специалисты всегда подчёркивают, что собирать в лесу следует только те грибы, в съедобности которых у вас нет сомнений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com