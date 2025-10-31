«Именно это обсуждают российские солдаты и офицеры» 2 31.10.2025, 14:58

Борислав Береза

Возможен ли в военный бунт в РФ?

Среди российских военных высшего ранга усиливается недовольство политикой Путина. Все больше офицеров открыто сомневаются в стратегии войны против Украины, называя ее гибельной для армии и самой России.

Действительно ли в российской армии назревает недовольство Путиным среди высших офицеров? Можно ли говорить о реальном разломе между профессиональными военными и политическим руководством Кремля? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Эта информация не подтверждена, но имеет право на существование. Но что я знаю точно: пленные (как офицеры, так и солдаты российской армии) четко дают в своих показаниях комментарии о том, что действительно обсуждается — Украину победить не удается, идет уничтожение российских войск. Фактически они говорят о том, что скоро место русских мужиков займут другие.

Вот это солдаты и офицеры обсуждают. Более того, они говорят, что победа над Украиной кажется им фантастической, учитывая, что Украине помогает весь мир. И самое интересное, что они говорят: даже если бы Украину победили, дальше война бы продолжилась и домой бы они не вернулись. То есть российские солдаты продолжали бы страдать. Это, кстати, понимают все пленные офицеры и солдаты, которые дают показания, и это зафиксировано. О чем говорят генералы — я не могу сказать, потому что, к сожалению, пока пленных генералов не зафиксировано.

— К чему может привести такое настроение в офицерском корпусе? Возможен ли сценарий, напоминающий «бунт Пригожина», но уже со стороны офицеров армии?

— История показывает, что как раз военные могут стать той протестной силой, которая может поднять бунт. Эта история не только по Пригожину — это и история выхода из Первой мировой войны: солдаты брали шинель, шли домой, а потом присоединялись к революционно настроенным массам для того, чтобы свергнуть правительство. И Россия уже неоднократно показывала, что это возможно. Но сейчас, в данный момент, я не вижу предпосылок, чтобы это произошло в ближайшее время. В перспективе — да, это возможно.

Более того, возвращающиеся домой так называемые «участники СВО» показывают, что они недовольны тем, как их встречают, они недовольны тем, что происходит, и, возвращаясь, становятся девиантами в своей среде. После чего, конечно же, сталкиваются с системой, и система их начинает давить.

Если будет критическая масса подобных девиантов, то они могут, конечно же, запустить какие-то процессы. Тем более, что убивать они умеют, достаточно конфликтные и считают, что власть их кинула. Что, кстати, является правдой. В перспективе такое возможно. В данный момент признаков бунта не наблюдается, к сожалению.

— Что произойдет с российской армией, когда у Путина закончится ресурс для ее содержания? Сможет ли он удержать контроль над военными структурами в условиях экономического кризиса и усталости от войны?

— Деньги являются главным на сегодняшний день мотиватором служить в российской армии. Если не будет денег — не будет мотивации. Умирать за кооператив «Озеро», за интересы Путина, Ротенбергов, Пескова, Лаврова, Патрушева обычный россиянин не готов.

Именно поэтому война стала для Путина возможностью сдерживать этот потенциал протестов, канализируя его на фронт и там его стачивая. Путин в перспективе хорошо понимает, что война для него — это не только израсходованный ресурс, это еще и минимизация потенциально в будущем сдерживающих факторов для того, чтобы управлять толпами. А толпы, которые уже начинают ощущать недостаток финансирования, отсутствие денег, а также то, что фактически все идет на войну, потому что социальные сферы усекаются и действительно поддержка остается только военной сфере, — они начинают недовольны такой жизнью. Последние опросы Левада-центра показывают, что все больше людей хотят окончания войны и возвращения к тому периоду, который был раньше, не понимая, что так уже не будет.

Кроме того, достаточно большая часть населения недовольна тем, что происходит, и не верит в то, что будет хорошо в перспективе, если война останется. То есть, скажем так, антимилитаристские настроения в России начинают нарастать. Даже идиоты с российскими паспортами осознали, что ухудшение уровня жизни — последствия войны, которую развязал Путин, и которые они же и поддержали. И теперь им не на кого злиться, только на себя. Поэтому они ищут, на кого бы вынести свой гнев. И вот тут было бы хорошо, чтобы правильно канализированный негатив пошел в сторону Путина и его окружения.

Тут вопрос уже к так называемым «хорошим русским» и к так называемой русской оппозиции. Готовы ли они это делать и пойдет ли за ними народ? Вот тут у меня большие сомнения, потому что импотентная позиция русской оппозиции и агрессивная позиция Путина как раз в чем-то балансируют. Он не хочет, чтобы был бунт, а они не могут этот бунт начать. Вот такая ситуация. Паритет у них, к сожалению, но это не говорит о том, что деструктивные процессы, которые сегодня идут в России, не приведут к расколу и развалу. Тем более, что на Кавказе активно нарастает голос исламистов, и их становится все больше.

Процессы пойдут из середины России, не снаружи, а изнутри, и надеюсь, что это приведет к развалу России и окончательному исчезновению этого жуткого симулякра империи, который должен исчезнуть.

