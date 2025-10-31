Сын Медведева заговорил о расстрелах 3 31.10.2025, 15:04

5,822

На форуме «Россия инновационная».

Руководитель проектов партии «Единая Россия» и сын бывшего президента России Илья Медведев заявил, что китайская модель борьбы с коррупцией, предусматривающая смертную казнь, неприменима в российских условиях. Такое мнение он высказал на форуме «Россия инновационная».

«В Китае за коррупцию вообще расстреливают. Мы так поступать не собираемся — хотя в некоторых случаях, возможно, это и пошло бы на пользу», — отметил Медведев.

По его словам, механическое копирование китайской модели невозможно, поскольку культурные и управленческие традиции России существенно отличаются. Он также подчеркнул, что участие партии в развитии технологий и инноваций логично, как это делает Коммунистическая партия Китая в своей стране.

Илья Медведев получил партийный билет в 2022 году из рук тогдашнего секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

К отцу Медведева-младшего действительно могли бы возникнуть вопросы в Китае из-за огромных финансовых ресурсов. После начала войны в Украине, по данным издания «Настоящее время», фонды, связанные с Дмитрием Медведевым, аккумулировали более $1 млрд. За период с 2022 по 2025 год объем поступлений в эти структуры увеличился с 8 до 70 млрд рублей ежегодно. Учрежденный в 2023 году фонд «Наша правда», созданный по инициативе Дмитрия Медведева, финансирует помощь армии и гражданам в зоне боевых действий, закупку беспилотников, медицинского оборудования и прицелов. В 2025 году организация также участвовала в ликвидации последствий разлива мазута под Анапой, в районе, где расположены винодельня и земельные участки семьи Медведева.

Согласно материалам расследователей, структуры, связанные с семьей Медведева, владеют недвижимостью в Плесе, Сочи, Калининграде и на Рублевке, а также виноградниками и объектами в Краснодарском крае. Кроме того, у семьи имеется инвесткомпания Arctic Invest, управляющая активами более чем на 30 млрд рублей, включая рестораны и бизнес по организации мероприятий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com