закрыть
31 октября 2025, пятница, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественский концерт

  • 31.10.2025, 15:11
Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественский концерт

Количество мест ограничено.

Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают белорусов Варшавы на рождественский акустический концерт. Он состоится 20 декабря в 19:00.

«Акустический формат, который наши слушатели по всему миру любят за тёплую атмосферу и особую магию. Дуэт из двух гитар, специальный рождественский репертуар, который подарит надежду и праздничное настроение», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

В стоимость билета входит приветственный напиток. Количество мест ограничено. Успейте приобрести билеты заранее.

Клуб: Stand Up Lokal (ул. Ноаковского, 16)

Дата: 20.12.2025

Начало: 19:00

Билеты можно приобрести по ссылке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников