Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественский концерт
- 31.10.2025, 15:11
Количество мест ограничено.
Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают белорусов Варшавы на рождественский акустический концерт. Он состоится 20 декабря в 19:00.
«Акустический формат, который наши слушатели по всему миру любят за тёплую атмосферу и особую магию. Дуэт из двух гитар, специальный рождественский репертуар, который подарит надежду и праздничное настроение», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.
В стоимость билета входит приветственный напиток. Количество мест ограничено. Успейте приобрести билеты заранее.
Клуб: Stand Up Lokal (ул. Ноаковского, 16)
Дата: 20.12.2025
Начало: 19:00
Билеты можно приобрести по ссылке.