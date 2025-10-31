Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественский концерт 31.10.2025, 15:11

Количество мест ограничено.

Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают белорусов Варшавы на рождественский акустический концерт. Он состоится 20 декабря в 19:00.

«Акустический формат, который наши слушатели по всему миру любят за тёплую атмосферу и особую магию. Дуэт из двух гитар, специальный рождественский репертуар, который подарит надежду и праздничное настроение», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

В стоимость билета входит приветственный напиток. Количество мест ограничено. Успейте приобрести билеты заранее.

Клуб: Stand Up Lokal (ул. Ноаковского, 16)

Дата: 20.12.2025

Начало: 19:00

Билеты можно приобрести по ссылке.

