Спецслужбы Украины уничтожили ракету «Орешник» на территории РФ 8 31.10.2025, 15:14

7,152

(обновлено) Операцию провели СБУ, ГУР и СЗР.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина позапрошлым летом уничтожила один из трех «Орешников» на военном полигоне Капустин Яр в России.

«До этого мы ни разу это не озвучивали. Но коротко и лаконично можем сказать, что один из трех «Орешников» был успешно уничтожен на их территории, на Капустином Яру, силами ГУР, СБУ и СВР», — сказал Малюк во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, было получено «стопроцентное» подтверждение об уничтожении «Орешника». Малюк отметил, что ранее об операции знал только Зеленский и несколько президентов других стран.

«Это было в тот момент, когда название «Орешник» еще в принципе никто в широкой общественности не знал, не использовал, и россияне в то время особо им еще не угрожали. Если я не ошибаюсь, позапрошлым летом провели мы эту успешную операцию», — отметил глава СБУ.

Президент Украины отметил, что у россиян «была возможность трех выстрелов», один из которых они использовали.

«Россияне хотят разместить «Орешник» в Беларуси. Это до 5 тысяч километров работы и 700 километров мертвая зона. Нашим партнерам в Европе следует обратить на это внимание», — добавил глава украинского государства.

По словам Зеленского и Малюка, не ясно, идет ли речь о ракете «Орешник» или о комплексе.

