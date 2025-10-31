Трамп и Си передали «привет» Путину Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

Глава Кремля, вероятнее всего, Лао Цзы не читал.

Азиатское турне Дональда Трампа, которое началось в Малайзии, а закончилось в Южной Корее (в Пусане), проходило в абсолютно иной атмосфере, чем его визиты в Европу и даже на Ближний Восток. Находясь в зоне стратегических интересов Китая, даже для такого особого президента США, как Дональд Трамп, было бы неосмотрительно давить, демонстрировать силу и ставить условия.

Тарифы в обмен на мир

Вместо этого Трамп вместе с лидерами Таиланда и Камбоджи подписал мирное соглашение и лично санкционировал отмену импортных пошлин на конкретные продукты, выпускаемые тремя членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Таиландом, Малайзией и Камбоджей. Тем самым были отменены разного уровня тарифы, введенные против этих стран несколько месяцев назад. По мнению экспертов, таким образом Белый дом оценил соглашение о прекращении войны, которая теперь безоговорочно ассоциируется именно с Трампом.

Вот некоторые детали достигнутых договоренностей. Таиланд и США согласовали рамочное соглашение, согласно которому Таиланд взял на себя обязательства приобрести сельскохозяйственную продукцию США, энергооборудование и самолеты стоимостью свыше 20 млрд долл. Кроме того, Бангкок согласился отменить пошлины на почти 99% американских товаров. Хотя США сохранили свой 19% таможенный тариф на большинство продуктов, они предоставили 0% тарифный статус на определенные выбранные тайские товары, хотя деталей о том, на какие именно, еще не обнародованы.

Малайзия обеспечила 0% таможенных тарифов для трех самых важных секторов продукции, а именно на аэрокосмическое оборудование, фармацевтические препараты, ключевые товары аграрного сектора, включая пальмовое масло, какао и каучук. Соседняя Индонезия тоже активно ведет переговоры о похожих условиях. Предложено применять принцип, согласно которому в отношении товаров, которые можно выращивать в Индонезии, но нельзя — в Соединенных Штатах, то есть для таких продуктов, как пальмовое масло, какао и шоколад, будет установлен 0% тариф.

Такие несколько неожиданные для нынешней администрации США решения, вероятнее всего, были связаны также и с тем, что в рамках саммита состоялось подписание дополнительного протокола о либерализации торговли между Китаем и АСЕАН, и США просто должны были сделать какой-то шаг навстречу странам Юго-Восточной Азии. АСЕАН — самый крупный торговый партнер Китая (771 млрд долл. в прошлом году), и КНР, конечно, ведет политику поощрения двусторонней торговли с региональным блоком стран с суммарным ВВП 3,8 трлн долл. О важности АСЕАН свидетельствует также то, что объемы торговли Японии со США и АСЕАН являются равными и в прошлом году составляли 226 млрд долл. Как США, так и КНР постоянно делают шаги в направлении укрепления отношений с АСЕАН, и на этот раз можно сказать, что дуэль США—КНР по этим вопросам в Куала-Лумпуре закончилась ничьей.

С клюшкой в «золотой век» с союзником «высшего уровня»

Визит президента США в Японию носил большей частью ознакомительный характер с привкусом ностальгии. Первая встреча с новым главой правительства Японии Санаэ Такаичи была чрезвычайно успешной. Лидеры двух стран нашли общий язык, основой которого стоит признать воспоминания о Шиндзо Абэ. Японские СМИ написали, что в отношениях между странами наступает «золотой век» — и это почти буквально. Когда-то Абэ подарил Трампу покрытую золотом клюшку для гольфа, а сейчас Санаэ Такаичи — покрытый золотом мячик и клюшку, принадлежавшую бывшему японскому премьеру, которого Трамп назвал «выдающимся человеком» и «своим большим другом». В свое время именно Абэ, по словам Трампа, выдвинул его на Нобелевскую премию мира за усилия по ядерному разоружению Северной Кореи.

Теперь такое же обещание Дональд Трамп получил и от Санаэ Такаичи. Япония подарит США 250 деревьев сакуры по случаю 250-летия основания Соединенных Штатов. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Вместе с тем Япония избежала разговора о реальных проектах в рамках прежде обещанных инвестиций в 550 млрд долл., ограничившись упоминанием о ряде компаний, таких как SoftBank, Toyota, Hitachi, Honda, готовых инвестировать, но эту информацию трудно считать новой. Неслыханной до сих пор в отношении какой-либо другой страны прозвучала после переговоров фраза Трампа: «Я хочу только сказать, что в случае, если у вас есть какие-то вопросы, в любое время, какие-то сомнения, все, что угодно, будете нуждаться в какой-либо поддержке, что бы то ни было, что я могу сделать для Японии, я сделаю. Мы — союзники высшего уровня».

«Замечательная встреча» двух «великих лидеров»

Конечно, коронным мероприятием турне, кроме встречи с президентом Южной Кореи, подарившим Трампу настоящую корону, стал долгожданный саммит с Си Цзиньпином. Как и следовало ожидать, в центре внимания двух лидеров были вопросы торговли. Ее объем между США и Китаем оценивается в 733 млрд долл., вместе с тем дефицит США — почти 300 млрд.

США зависят не только от редкоземельных металлов и магнитов, на которые КНР имеет едва ли не полную монополию, но и от китайской электроники и изделий текстильной промышленности. В свою очередь, соя остается основным экспортным товаром США. Именно поэтому Си Цзиньпин перед встречей с Трампом приказал как жест доброй воли закупить первую за многие месяцы партию американской сои. Может, поэтому Трамп заявил об уменьшении тарифов на определенные китайские товары в обмен на обещание КНР остановить поставки фентанила. «Думаю, это была удивительная встреча», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One вскоре после того, как покинул Пусан, оценив переговоры на «12 из 10».

Трамп заявил, что таможенные тарифы, введенные на китайский импорт, будут сокращены с 57 до 47%, не считая уменьшения ставки тарифов, связанных с торговлей препаратами-прекурсорами фентанила, вдвое — с 20 до 10%. Также сообщают, что КНР согласилась отложить хотя бы на год ограничения о поставке редкоземельных металлов. Вопрос о покупке КНР российской нефти и сжиженного газа, которая продолжается несмотря на санкции, не обсуждали. В то же время, по словам Трампа, Китай может возобновить закупки энергоресурсов в США.

Очень непривычным, по сравнению с ожиданиями, оказался обмен любезностями между непримиримыми друзьями Си и Трампом. Президент США назвал Си «очень, очень выдающимся и уважаемым» лидером и сказал, что для него честь «быть его другом в течение действительно долгого времени». «Мы уже договорились о многих вещах, и мы договоримся о еще нескольких просто сейчас», — сказал он. «Я думаю, что у нас будут фантастические отношения на протяжении длительного периода времени». Со своей стороны, руководитель КНР подчеркнул, что развитие и возрождение Китая идут рука об руку с видением Трампа «сделать Америку снова великой». «Наши две страны вполне способны помогать друг другу достигать успеха и процветать вместе. Китай и США должны быть партнерами и друзьями. Это то, чему нас научила история и чего требует реальность», — сказал Си. Он подчеркнул, что готов и в дальнейшем работать с Трампом, чтобы «построить крепкую основу для китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран». Си заметил, что Трамп очень увлечен решением региональных горячих вопросов, а Китай также «содействует мирным переговорам для урегулирования разных конфликтов». Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами, — сказал Си. «Китай и США могут совместно взять на себя ответственность как крупные государства и работать вместе, чтобы достичь еще ряда значительных и конкретных результатов на благо наших двух стран и всего мира».

Дональд Трамп также провел переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, следствием которых стала имплементация достигнутой прежде договоренности об уменьшении обеими сторонами взаимных тарифов с 25 до 15%. Южная Корея также подтвердила намерения инвестировать 350 млрд долл. в США, включая 200 млрд прямых инвестиций и 150 млрд в судостроение. После встреч в Южной Корее настроение Трампа настолько улучшилось, что он даже «приятно поговорил» за ужином с премьером Канады, который тоже находился на саммите АТЭС, хотя еще в понедельник Трамп заявлял о категорическом нежелании продолжать контакты с Канадой.

Два «великих лидера» Си и Трамп провели «замечательную встречу». Си Цзиньпин в который раз продемонстрировал спокойную силу и способность выдерживать давление. Эта встреча стала еще одним подтверждением того, что Трамп по-особому относится к сильным лидерам-личностям, которые умеют учитывать политическую ситуацию и нюансы характера хозяина Белого дома, жесткой рукой руководят своей страной и перед тем как просить, что-то предлагают США. Вопрос войны России против Украины ожидаемо не вошел в их приоритеты. Более того, во время саммита даже не упоминали Тайвань, то есть вопросы, на которые нет ответа, просто отложили. «Качели Трампа» сделали кульбит, оказавшийся для стран Юго-Восточной и Восточной Азии позитивным на этом этапе. Интересно будет посмотреть, что произойдет, когда качели качнутся в противоположную сторону.

На полях саммита передали привет и Путину. «Мы сделаем и Китай, и США еще лучше», а Китай является «самым крупным партнером США», — заявил Трамп, согласно сообщениям китайских СМИ. Кроме того, он приказал Пентагону немедленно начать подготовку к испытанию ядерного оружия. В последний раз США делали это в 1992 году. Это решение, вероятнее всего, связано с тем, что президент РФ Владимир Путин денонсировал соглашение со США, в рамках которого страны обязались утилизировать по 34 тонны плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Соответствующий закон приняла Госдума 8 октября и одобрил Совет Федерации 22 октября, но Москва объявила об этом решении только в понедельник. Кроме соглашения, денонсируются все сопроводительные протоколы. Как говорил Лао Цзы: «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков». Но Путин, вероятнее всего, Лао Цзы не читал.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

