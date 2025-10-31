В Беларусь идут теплые выходные 31.10.2025, 15:30

Фото: Charter97.org

Воздух прогреется до +17°С.

В первые выходные ноября в Беларусь вернется теплая погода, местами воздух прогреется до +17°С. Об этом сообщили синоптики Белгидромета.

В субботу, 1 ноября, большая часть страны окажется под влиянием области повышенного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью на большей части территории, а днем – местами на северо-востоке пройдут кратковременные дожди. На западе возможен слабый туман. Ночью столбики термометров опустятся до +3..+8°С, по западу – до 0..+2°С. Днем ожидается +6..+13°С. Ветер переменных направлений, местами порывистый.

В воскресенье, 2 ноября, погода останется под влиянием антициклона, но днем на северо-западе скажется приближение фронта с Западной Европы. Осадков практически не ожидается, лишь местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью – от 0 до +7°С, днем – от +7 до +14°С, на юго-западе местами до +17°С.

