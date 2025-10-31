закрыть
В Минске обнаружили пару носков по «космической» цене

2
  • 31.10.2025, 15:35
  • 1,244
В Минске обнаружили пару носков по «космической» цене

Видео вызвало бурю комментариев.

В Минске продаются португальские носки с кашемиром — за 139 рублей. Ролик об этом появился в TikTok-канале «Будни Беларуси». Там на него активно откликнулись комментаторы.

Носки бренда Oysho продаются в минском ТЦ. Стоят 139 рублей. На стикере указано, что в них 83% кашемира, а изготовлено все в Португалии. К кашемиру примешано 16% полиамида и 1% эластана. Сделаны носки в сентябре этого года, судя по этикетке.

Под видео комментаторы упражнялись в остроумии и рассуждали о деньгах, популярны такие высказывания:

«Ну такие на 23 февраля не стыдно подарить».

«Это, похоже, шерсть девственного верблюда, собранная 29 февраля в полнолуние».

«Может, они с подогревом».

«Они из шерсти единорога».

«Надо брать — могу 10 купить на зарплату».

«Беларусы, вы чего, мы же получаем по пять тысяч в среднем».

TikTok - Make Your Day

@belarusdays

В Минске в магазине Oysho нашел самые дорогие носки, которые только встречал. Одна пара таких носков обойдется в 139 белорусских рублей!

♬ оригинальный звук - Будни Беларуси

