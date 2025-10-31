В Минске обнаружили пару носков по «космической» цене

В Минске обнаружили пару носков по «космической» цене2
Видео вызвало бурю комментариев.
В Минске продаются португальские носки с кашемиром — за 139 рублей. Ролик об этом появился в TikTok-канале «Будни Беларуси». Там на него активно откликнулись комментаторы.
Носки бренда Oysho продаются в минском ТЦ. Стоят 139 рублей. На стикере указано, что в них 83% кашемира, а изготовлено все в Португалии. К кашемиру примешано 16% полиамида и 1% эластана. Сделаны носки в сентябре этого года, судя по этикетке.
Под видео комментаторы упражнялись в остроумии и рассуждали о деньгах, популярны такие высказывания:
«Ну такие на 23 февраля не стыдно подарить».
«Это, похоже, шерсть девственного верблюда, собранная 29 февраля в полнолуние».
«Может, они с подогревом».
«Они из шерсти единорога».
«Надо брать — могу 10 купить на зарплату».
«Беларусы, вы чего, мы же получаем по пять тысяч в среднем».
