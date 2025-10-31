закрыть
31 октября 2025, пятница
Украинские удары по НПЗ сократили нефтедобычу в РФ на 90%

  • 31.10.2025, 15:37
  • 1,408
Украинские удары по НПЗ сократили нефтедобычу в РФ на 90%

Глава СБУ Василий Малюк сообщил детали.

Украинские силы нанесли более 160 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в глубине России, что привело к сокращению нефтедобычи на 90% и вызвало дефицит топлива более 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка во время брифинга для журналистов.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что за последние месяцы украинские силы нанесли более 160 точных ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в РФ.

По его словам, в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.

Также Малюк отметил, что с начала 2025 года уничтожено 40% российских систем «Панцирь», тогда как, по его данным, Россия производит их всего около 30 в год.

«Кроме санкций, у нас есть и декларирование кинетических санкций. То есть, дипстрайки, работа в глубоком тылу, за счет дронов. Речь идет о расстоянии 120 километров плюс», - отметил он.

Малюк также подчеркнул, на выполнение задач президента Украины Владимира Зеленского, используются именно законные цели - нефтедобыча и нефтепереработка.

«Это 90% бюджета Министерства обороны РФ, то есть это грязные нефтерубли за счет которых враг убивает нас», - пояснил он.

