«Российские железные дороги» стали убыточными впервые за пять лет 31.10.2025, 15:48

Бюджет РЖД трещит по швам.

ОАО «Российские железные дороги» впервые с 2020 года работает в убыток, следует из отчетности госмонополии по РСБУ, пишет The Moscow Times.

За январь–сентябрь 2025 года РЖД потеряли 4,4 млрд рублей против прибыли в 44 млрд за тот же периодом годом ранее. Первый квартал компания завершила в плюсе на 13,3 млрд рублей, но с тех пор получила 17,7 млрд чистого убытка, который перекрыл заработок начала года.

Согласно отчетности, за 9 месяцев РЖД сгенерировали 165,6 млрд рублей чистого денежного потока от текущей деятельности. Это суммы не хватило даже на четверть инвестицонных расходов, которые составили 705,8 млрд рублей.

Кассовый разрыв РЖД покрыли за счет долга и «проедания» резервов: запасы наличных на счетах монополии за январь–сентябрь уменьшились в 12 раз — с 251,6 до 21,7 млрд рублей.

«Убыток в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям вследствие высокой ключевой ставки», — объяснили РБК в компании. За 9 месяцев РЖД отдали на проценты по долгу 332,2 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее (158,1 млрд). Общая задолженность РЖД достигла 1,75 трлн рублей. С начала года она стала больше на 330 млрд рублей, а с начала 2023-го — на 715 млрд.

Бюджет РЖД трещит по швам из-за резкого падения грузоперевозок, которое началось вскоре после начала войны с Украиной и продолжается четвертый год подряд. В 2022 году погрузка на сети РЖД упала на 3,9%, в 2023 году - на 0,2%, в 2024-м - на 4,1%, рекордную величину за последние 15 лет. За январь–сентябрь 2025 года перевозки РЖД просели еще на 6,7% в годовом выражении, причем в минусе оказались почти все категории грузов: уголь — на 2,3%, кокс — на 16,2%, нефть и нефтепродукты — на 5,3%, цемент — на 13,8%, строительные грузы — на 13,1%. Рекордный обвал — на 26,6% — монополия зафиксировала в перевозках зерна.

Из-за проблем с бюджетом РЖД на треть сократили инвестиции, отправили часть работников в принудительный неоплачиваемый отпуск (2 дня в месяц), а в октябре были вынуждены запустить сокращения персонала.

