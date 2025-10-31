закрыть
Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ

  • 31.10.2025, 15:56
  • 1,052
Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ
Владимир Зеленский

Зеленский заинтриговал заявлением.

Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем», - отметил Зеленский.

Дальнобойные удары Украины

Напомним, Украина активно использует дальнобойные беспилотники и ракеты для атак на стратегически важные объекты россиян.

Так, в ночь на 31 октября на территории России прогремели взрывы. Беспилотники поразили энергетические объекты сразу в трех регионах. В частности, в Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения.

На подстанции «Владимирская» вспыхнул пожар после атаки дрона. Подстанция 750 кВ является одной из ключевых высоковольтных станций энергокольца вокруг Москвы и передает мощности от атомных и тепловых электростанций в направлении столицы РФ.

Кроме того, сегодня ночью местные жители сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Также в Ярославле во время атаки закрывали местный аэропорт.

