Лукашенко не доверят «Орешник»? 31.10.2025, 16:06

Возможно, Россия ограничится поставками только пусковых установок.

Россия планирует разместить на территории Беларуси новые ракетные комплексы «Орешник» в декабре этого года. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Согласно официальным заявлениям, подготовка к размещению уже находится на завершающей стадии, пишет польское издание Defence24 (перевод — сайт (Charter97.org).

Лукашенко назвал решение о размещении «Орешников» «реакцией на эскалацию со стороны Запада», подчеркнув, что система носит «оборонительный» характер. Однако он не сообщил подробностей ни о количестве пусковых установок, ни о сроках их поставки.

Информация о планируемом размещении комплексов ранее появлялась в контексте совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», которые состоялись в сентябре. В официальных заявлениях Министерства обороны Беларуси говорилось, что учения включали отработку элементов «стратегического сдерживания», включая применение современных ракетных систем. Однако неясно, были ли на полигонах действительно действующие ракеты «Орешник» или же это были лишь макеты или пусковые установки.

На сегодняшний день зафиксировано лишь два известных случая применения этого оружия. В конце 2024 года Россия использовала ракету «Орешник» во время атаки на завод «Южмаш» в Днепре, а в феврале 2025 года на одном из российских полигонов состоялся испытательный пуск, завершившийся взрывом ракеты вскоре после запуска. Это означает, что, несмотря на амбициозные заявления, эффективность системы остается под вопросом, а ее боевая готовность не подтверждена.

Проект «Орешник» окружен множеством неопределенностей. Масштабы производства этих ракет и фактическое количество выпущенных единиц неизвестны. Официальные российские заявления указывают на начало «серийного производства», но независимые источники предполагают, что речь может идти лишь о небольшом количестве прототипов. В результате, несмотря на заявление о размещении системы в Беларуси, сложно сказать, будут ли там фактически размещены боевые ракеты.

Не исключено также, что на белорусских объектах появятся пусковые установки без ракет, имеющие, прежде всего, демонстрационный характер. Подобные действия ранее уже применялись Москвой и Минском в рамках так называемой «демонстрации сдерживания» — нагнетания напряженности путем демонстрации техники, не обязательно находящейся в полной боевой готовности.

Все это означает, что заявление о размещении российских ракет в Беларуси в настоящее время носит в основном символический характер. Однако в практическом смысле — без убедительных доказательств серийного производства и эффективных испытаний — «Орешник» остается проектом с неопределенным статусом, а не реальным средством повышения боевого потенциала.

