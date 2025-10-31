закрыть
31 октября 2025, пятница, 17:47
Нелегалы штурмовали литовскую границу

3
  • 31.10.2025, 16:27
  • 2,438
Нелегалы штурмовали литовскую границу
Фото: Reuters

Участились атаки и на других участках.

Литовские пограничники за минувшие сутки задержали 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Участились попытки нелегального пересечения границ ЕС и на других участках. 29 и 30 октября Пограничная служба Латвии отказала во въезде 36 мигрантам, а польские власти в среду сообщили о возвращении 10 нелегалов.

В прошлом году сотрудники Служба охраны государственной границы Литвы предотвратили въезд в Литву из Беларуси 1002 нелегалов, а в этом году – уже 1483. Всего с начала миграционного кризиса, спровоцированного Беларусью, во въезде в страну отказано более 24 тысячам нелегальных мигрантов.

