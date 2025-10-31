Литва прекратит железнодорожные перевозки российской нефти 1 31.10.2025, 16:37

2,224

Из-за санкций США.

Перевозившая продукты «Лукойла» транзитом в Калининградскую область компания «Литовские железные дороги» (LTG) заявляет, что будет соблюдать режим санкций США и Великобритании, который ограничивает продажи крупнейших российских нефтяных компаний, и прекратит такие перевозки. О включении «Роснефти» и «Лукойла» в список санкционируемых компаний президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе.

В прошлом году LTG всего перевезла в Калининградскую область 371 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 345 тыс. тонн приходились на продукцию «Лукойла», сообщает LRT.

Нефть «Роснефти» через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в текущем году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 тыс. тонн нефти «Лукойла».

«Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств», — заявили в компании LTG порталу LRT.

Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», крупнейших российских нефтяных компаний, вступят в силу с 21 ноября. Это означает, что до этой даты компании должны завершить или прекратить существующие сделки с указанными предприятиями. Цель — ограничить возможности Кремля финансировать войну в Украине. Согласно будущему режиму, активы «Роснефти» и «Лукойла» в США будут заморожены, а американцам запрещено заключать с ними сделки. Санкции будут распространяться и на третьи страны: например, планируется применять ограничения к иностранным банкам, которые будут помогать «Роснефти» и «Лукойлу» совершать сделки по продаже нефти в других странах. С середины октября аналогичные санкции применяет Великобритания.

LTG заявляет, что будет следовать рекомендациям иностранных партнёров, пытаясь минимизировать бизнес-риски.

