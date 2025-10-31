Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем
- 31.10.2025, 17:34
В третий раз за неделю.
Польской армии в третий раз за неделю пришлось поднимать свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.
Об этом в пятницу сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
По сообщению, 31 октября, перед 9:00, пара польских самолетов МиГ-29, находившихся на дежурстве, в очередной раз была поднята в воздух с целью перехвата разведывательного самолета Российской Федерации Ил-20 над Балтийским морем.
Российский самолет снова двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу для безопасности движения в регионе.
Польские пилоты перехватили и идентифицировали летательный аппарат, который был сопровожден в соответствии с процедурами НАТО. Нарушения польского воздушного пространства не произошло.
Это уже третья такая ситуация за эту неделю, что подтверждает растущую активность российской авиации в районе Балтийского моря.