Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем 31.10.2025, 17:34

В третий раз за неделю.

Польской армии в третий раз за неделю пришлось поднимать свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Об этом в пятницу сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По сообщению, 31 октября, перед 9:00, пара польских самолетов МиГ-29, находившихся на дежурстве, в очередной раз была поднята в воздух с целью перехвата разведывательного самолета Российской Федерации Ил-20 над Балтийским морем.

Российский самолет снова двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу для безопасности движения в регионе.

Польские пилоты перехватили и идентифицировали летательный аппарат, который был сопровожден в соответствии с процедурами НАТО. Нарушения польского воздушного пространства не произошло.

Это уже третья такая ситуация за эту неделю, что подтверждает растущую активность российской авиации в районе Балтийского моря.

