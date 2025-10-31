Коготок увяз – всей птичке пропасть
- Аббас Галлямов
- 31.10.2025, 17:52
Новый способо пополнения запасов пушечного мяса для фронта.
Возможно, мы имеем дело с новым, не лишенным определенного изящества способом пополнения запасов пушечного мяса для фронта.
Денег в стране все меньше и многие регионы уже начали сокращать выплаты контрактникам. В этой ситуации приходится креативить.
Например, можно набирать «патриотов» под соусом использования их на внутренних фронтах, а затем заставить их подписать контракт и отправить воевать на фронт внешний.
Если человек согласился служить Родине в одном качестве, то какие у него есть основания отказывать ей, когда она призовет его сделать это в другом?
А если кто-то эти основания все-таки найдет, то механизм принуждения к подписанию контракта человека, оказавшегося в лапах системы, отработан на мобилизованных.
Коготок увяз – всей птичке пропасть.
Аббас Галлямов, Telegram