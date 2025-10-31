Коготок увяз – всей птичке пропасть Аббас Галлямов

31.10.2025, 17:52

Новый способо пополнения запасов пушечного мяса для фронта.

Возможно, мы имеем дело с новым, не лишенным определенного изящества способом пополнения запасов пушечного мяса для фронта.

Денег в стране все меньше и многие регионы уже начали сокращать выплаты контрактникам. В этой ситуации приходится креативить.

Например, можно набирать «патриотов» под соусом использования их на внутренних фронтах, а затем заставить их подписать контракт и отправить воевать на фронт внешний.

Если человек согласился служить Родине в одном качестве, то какие у него есть основания отказывать ей, когда она призовет его сделать это в другом?

А если кто-то эти основания все-таки найдет, то механизм принуждения к подписанию контракта человека, оказавшегося в лапах системы, отработан на мобилизованных.

Коготок увяз – всей птичке пропасть.

Аббас Галлямов, Telegram

