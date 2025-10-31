«Москва и Минск проверяют, насколько далеко можно зайти»
- 31.10.2025, 17:54
Политолог прокомментировал налеты метеозондов на Литву.
Литва практически ежедневно подвергается атакам метеозондов с территории Беларуси. Как Европа может эффективно ответить на такие действия? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:
— Эффективный ответ — публично квалифицировать такие действия как элементы гибридной агрессии, а не как «инциденты с метеозондами». Это позволит задействовать механизмы коллективной безопасности:
— усиление контроля воздушного пространства;
— политическое и экономическое давление на режим Лукашенко;
— постепенное закрытие белорусских транзитных каналов.
Суть происходящего не в самих метеозондах — это тест на терпение Запада. Москва и Минск проверяют, насколько далеко можно зайти в провокациях, прежде чем получить реальный ответ. И от того, насколько быстро ЕС признает это частью гибридной агрессии, зависит, не станет ли следующим объектом польский или латвийский аэропорт.