В Беларуси изменят правила выгула собак

В Беларуси изменят правила выгула собак5
- 31.10.2025, 18:12
Что хотят запретить?
Выгуливать с своих питомцев теперь нужно будет по новым правилам, соответствующий документ появился на pravo.by.
Так, в Беларуси хотят законодательно запретить сопровождение животных некоторой группе людей.
Кроме того, появится и обязательный набор, который нужно будет иметь при себе любому гуляющему с собакой.
Белорусам предлагают обсудить новый законопроект, который коснется и норм выгула собак.
Например, предложили ограничить список людей, которые смогут выходить на улицу с питомцами. Запретят сопровождать животных пьяным и тем, кто находится под воздействием наркотиков.
Кроме того, владельцев четверолапых могут обязать иметь при себе базовый набор для уборки за питомцем. Исключение предлагается сделать только для собак-поводырей и служебных при исполнении обязанностей.
Как переходить дорогу с собаками
Отдельным пунктом оговорили и пересечению проезжей части.
Сюда же отнесли нахождение в лифте, на детских площадках и территории вспомогательных помещений домов. Везде из перечисленного сопровождающий собаку должен держать ее на коротком поводке или на руках.
Обратить внимание владельцем собак нужно и на предлагаемые правила выгула – без поводка и намордника разрешат находиться лишь на специально оборудованных площадках в пределах населенных пунктов.
Особенно это касается хозяев псов, породы которых признаны потенциально опасными.