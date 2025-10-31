закрыть
В Беларуси изменят правила выгула собак

  • 31.10.2025, 18:12
  • 3,176
В Беларуси изменят правила выгула собак

Что хотят запретить?

Выгуливать с своих питомцев теперь нужно будет по новым правилам, соответствующий документ появился на pravo.by.

Так, в Беларуси хотят законодательно запретить сопровождение животных некоторой группе людей.

Кроме того, появится и обязательный набор, который нужно будет иметь при себе любому гуляющему с собакой.

Белорусам предлагают обсудить новый законопроект, который коснется и норм выгула собак.

Например, предложили ограничить список людей, которые смогут выходить на улицу с питомцами. Запретят сопровождать животных пьяным и тем, кто находится под воздействием наркотиков.

Кроме того, владельцев четверолапых могут обязать иметь при себе базовый набор для уборки за питомцем. Исключение предлагается сделать только для собак-поводырей и служебных при исполнении обязанностей.

Как переходить дорогу с собаками

Отдельным пунктом оговорили и пересечению проезжей части.

Сюда же отнесли нахождение в лифте, на детских площадках и территории вспомогательных помещений домов. Везде из перечисленного сопровождающий собаку должен держать ее на коротком поводке или на руках.

Обратить внимание владельцем собак нужно и на предлагаемые правила выгула – без поводка и намордника разрешат находиться лишь на специально оборудованных площадках в пределах населенных пунктов.

Особенно это касается хозяев псов, породы которых признаны потенциально опасными.

