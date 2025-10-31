Во Франции ограбили лабораторию по переработке золота
- 31.10.2025, 18:13
- 1,302
Нападавших задержали, есть раненые.
Во французском городе Лион шесть человек с помощью взрывчатки проникли и ограбили лабораторию по переработке золота, их задержали, пишет The Guardian.
Как отмечается, в четверг, 30 октября, шесть вооруженных людей использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в лабораторию по переработке золота.
Полиция быстро арестовала подозреваемых и изъяла похищенное имущество, стоимость которого оценивается в 12 млн евро.
По данным правоохранителей, пятеро сотрудников «получили легкие ранения в результате взрыва», а трое были доставлены в больницу для обследования. Во время нападения грабителей на месте находилось 28 сотрудников.
По данным осведомленного собеседника, подозреваемые, которые, как считается, являются опытными преступниками, были задержаны вскоре после этого в соседнем городе Венисье.
По словам собеседника в полиции, также была арестована женщина, которая участвовала в ограблении. Правоохранители изъяли у подозреваемых штурмовые винтовки, пистолеты и взрывчатку.
Ограбление произошло в то время, как французская полиция арестовала еще пять человек, включая главного подозреваемого, в связи с дерзким ограблением парижского Лувра.