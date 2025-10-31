закрыть
31 октября 2025, пятница, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Франции ограбили лабораторию по переработке золота

  • 31.10.2025, 18:13
  • 1,302
Во Франции ограбили лабораторию по переработке золота

Нападавших задержали, есть раненые.

Во французском городе Лион шесть человек с помощью взрывчатки проникли и ограбили лабораторию по переработке золота, их задержали, пишет The Guardian.

Как отмечается, в четверг, 30 октября, шесть вооруженных людей использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в лабораторию по переработке золота.

Полиция быстро арестовала подозреваемых и изъяла похищенное имущество, стоимость которого оценивается в 12 млн евро.

По данным правоохранителей, пятеро сотрудников «получили легкие ранения в результате взрыва», а трое были доставлены в больницу для обследования. Во время нападения грабителей на месте находилось 28 сотрудников.

По данным осведомленного собеседника, подозреваемые, которые, как считается, являются опытными преступниками, были задержаны вскоре после этого в соседнем городе Венисье.

По словам собеседника в полиции, также была арестована женщина, которая участвовала в ограблении. Правоохранители изъяли у подозреваемых штурмовые винтовки, пистолеты и взрывчатку.

Ограбление произошло в то время, как французская полиция арестовала еще пять человек, включая главного подозреваемого, в связи с дерзким ограблением парижского Лувра.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников