Во Франции ограбили лабораторию по переработке золота 31.10.2025, 18:13

1,302

Нападавших задержали, есть раненые.

Во французском городе Лион шесть человек с помощью взрывчатки проникли и ограбили лабораторию по переработке золота, их задержали, пишет The Guardian.

Как отмечается, в четверг, 30 октября, шесть вооруженных людей использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в лабораторию по переработке золота.

Полиция быстро арестовала подозреваемых и изъяла похищенное имущество, стоимость которого оценивается в 12 млн евро.

По данным правоохранителей, пятеро сотрудников «получили легкие ранения в результате взрыва», а трое были доставлены в больницу для обследования. Во время нападения грабителей на месте находилось 28 сотрудников.

По данным осведомленного собеседника, подозреваемые, которые, как считается, являются опытными преступниками, были задержаны вскоре после этого в соседнем городе Венисье.

По словам собеседника в полиции, также была арестована женщина, которая участвовала в ограблении. Правоохранители изъяли у подозреваемых штурмовые винтовки, пистолеты и взрывчатку.

Ограбление произошло в то время, как французская полиция арестовала еще пять человек, включая главного подозреваемого, в связи с дерзким ограблением парижского Лувра.

