Россиянам стали продавать игрушечный «Шахед»2
- 31.10.2025, 18:36
Он взрывается при столкновении.
В России начали продавать игрушечные модели ударного беспилотника самолетного типа Shahed (в российской локализации «Герань-2»), которыми ВС РФ регулярно бьют по Украине. Такой товар появился на маркетплейсе Ozon, обратила внимание Sota.
Игрушку размером с ладонь, которую продают под маркой «Сталинские соколы», в онлайн-магазине презентуют как «Самолетик». В комплект помимо самой пластиковой модели «Герани» входит набор петард, которыми можно оснастить «беспилотник» и которые после запуска и столкновения с препятствием производят «световой и звуковой эффект», говорится в описании.
«Это зрелищная модель для взрослых любителей эффектных запусков! Корпус выполнен из легкого, прочного материала, обеспечивающего дальний полет при запуске с руки. В носовой части предусмотрено специальное отверстие для установки пиротехнического элемента (идет в комплекте)», — сообщают продавцы.
Отмечается, что для покупки «самолетика» с петардами необходимо пройти подтверждение возраста. Для покупки версии без пиротехники оно не требуется.