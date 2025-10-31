Что изменится для белорусских автомобилистов в ноябре 31.10.2025, 19:22

Топ-8 важных перемен.

Что принесет автомобилистам последний месяц осени – рассказывает abw.by.

Заплатить транспортный налог до 17 ноября

Главная новость ноября связана с уплатой имущественного платежа (земельного, транспортного и налога на недвижимость). Успеть уплатить в этом году нужно до 17 ноября.

Последний месяц «переобуться» по новым ПДД

1 сентября изменились ПДД, а вместе с тем и требования к шинам зимой. Покупая шины, следует учитывать, что зимние шины – это шины, на маркировке которых одновременно присутствуют два знака, сообщили в ГУ ГАИ МВД:

- знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри,

- один из знаков M+S, M&S, MS.

Если на маркировке нанесены эти ОБА ЗНАКА, такие шины считаются зимними в любых дополнительных (+All Season; Road+Winter (R+W); Any Weather и др.) вариациях.

Во время эксплуатации зимние шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм.

Сменить шины нужно до 1 декабря. За участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой предусмотрены предупреждение или штраф до 1 базовой величины (42 рубля), а при повторном в течение года – от 2 до 5 б.в. (84–210 рублей). Если такое нарушение приведет к созданию аварийной обстановки или ДТП, то штраф будет значительно большим, возможно и лишение прав.

Новая автостоянка

1 ноября в Минске откроют новую автостоянку на 589 автомобилей. Об этом сообщило ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Новая автостоянка №25 находится в микрорайоне Лошица по улице Пташука, 8.

Тарифы за месяц будут такими: 49 рублей за хранение легковушки; за мотоцикл без коляски – 24,5 рубля; за велосипед, электросамокат – 12 рублей. Будут принимать на хранение и большегрузы, автобусы, спецтехнику.

Пройти техосмотр со скидкой

6 ноября на станциях «Белтехосмотра» можно будет пройти ТО со скидкой 50%. Предприятие решило повторить акцию «по многочисленным просьбам».

Оплата банковской картой еще в одном маршруте Минска и безналичная оплата в маршрутках

С 1 ноября на автобусном маршруте №1 ДС Веснянка – вокзал можно будет оплатить проезд банковской картой, пока в тестовом режиме. К оплате принимаются все карты Беларусбанка, а также платежной системы «Белкарт» всех банков-резидентов Беларуси. Оплатить проезд можно и приложением «Белкарт Pay».

Этот маршрут – второй в городе, где принимается безналичная оплата, месяц назад тестовую эксплуатацию оплаты проезда банковской картой запустили на троллейбусном маршруте №1 Зеленый Луг 6 – станция метро «Московская». О том, как будут контролеры проверять оплату картой, мы писали здесь.

Также с 1 ноября во всех городских маршрутных такси должна быть возможность оплаты проезда картой или через электронные сервисы (например, E-POS, «Оплати», SmartPay или Cashew).

На платных парковках – 15 минут бесплатно

Помните ли вы о том, что теперь на платных парковках первые 15 минут бесплатны? Эти бесплатные 15 минут даются с момента въезда на парковку для посадки (высадки) пассажиров, погрузки (разгрузки) товаров. Решение принято Мингорисполкомом и вступило в силу с 29 октября.

В то же время стоит помнить и о другой цифре: 1 базовая величина (42 рубля) – размер платы в случае неоплаты, несвоевременной оплаты парковки или внесения денег не в полном объеме.

Литовская граница закрыта, два польских пункта пропуска, вероятно, откроют

Напомним, в ноябре остается закрытой литовская граница, пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). В лучшем случае они откроются в 01:00 1 декабря. Об этом литовская сторона проинформировала Госпогранкомитет Беларуси.

Но зато есть шанс, что в середине месяца Польша может открыть закрытые «Бобровники» («Берестовицу») и «Кузницу» («Брузги»). Замечено, что ограждение в той же «Кузнице» начали снимать.

Латвия закроет въезд нерегулярным автобусам из Беларуси и России

С 1 ноября Латвия сроком на год запрещает нерегулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Запрет будет действовать с 1 ноября 2025 по 31 октября 2026 года. Решение об этом в начале октября приняло правительство Латвии.

Перевозчикам запрещено осуществлять нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через пункты пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), а также «Гребнево» (с российской стороны «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»). Запрет касается всех перевозчиков независимо от страны регистрации транспортного средства и формы деятельности.

Запрет не касается регулярных рейсов между Латвией и Беларусью. Рейсовые автобусы продолжат ездить в соответствии с выданным разрешениями компетентными органами Латвии и Беларуси.

Для турпоездок в Европу из Беларуси на всю границу с ЕС пока что останется пункт пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, где практически всегда есть очередь автобусов.

Начнется продажа зимнего дизтоплива

С 1 ноября на всех АЗС начнут продавать зимнее дизельное топливо, его белорусские НПЗ начали производить с середины октября.

Также НПЗ готовы выпускать дизельное топливо ДТ-3-К5 класс 2 (применяется в периоды, когда температура окружающего воздуха составляет минус 20°C и ниже) по заявкам потребителей.

