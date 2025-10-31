Как с 31 октября по 2 ноября в Польше будут работать магазины
- 31.10.2025, 19:30
Белорусам на заметку.
1 ноября в Польше отмечается государственный праздник — День всех святых. В этот день большинство торговых объектов будет закрыто. Но 31 октября часть магазинов продлевает режим работы, чтобы клиенты успели сделать покупки.
В предпраздничную пятницу торговая сеть Biedronka продлила работу. Около 3 тыс. магазинов по всей стране работают до 23.30, а некоторые объекты — до полуночи. Магазины Aldi 31 октября работают на час дольше обычного — до 23.00.
1 ноября большинство магазинов будет закрыто. Исключение составят торговые объекты, которые обычно работают в неторговые воскресенья. Это франчайзинговые магазины, в том числе Żabka, магазины на вокзалах и в аэропортах и другие объекты, на которые по закону не распространяются ограничения выходного дня.
2 ноября — неторговое воскресенье. Большая часть торговых объектов тоже будет закрыта.