Как с 31 октября по 2 ноября в Польше будут работать магазины 31.10.2025, 19:30

Фото: charter97.org

Белорусам на заметку.

1 ноября в Польше отмечается государственный праздник — День всех святых. В этот день большинство торговых объектов будет закрыто. Но 31 октября часть магазинов продлевает режим работы, чтобы клиенты успели сделать покупки.

В предпраздничную пятницу торговая сеть Biedronka продлила работу. Около 3 тыс. магазинов по всей стране работают до 23.30, а некоторые объекты — до полуночи. Магазины Aldi 31 октября работают на час дольше обычного — до 23.00.

1 ноября большинство магазинов будет закрыто. Исключение составят торговые объекты, которые обычно работают в неторговые воскресенья. Это франчайзинговые магазины, в том числе Żabka, магазины на вокзалах и в аэропортах и другие объекты, на которые по закону не распространяются ограничения выходного дня.

2 ноября — неторговое воскресенье. Большая часть торговых объектов тоже будет закрыта.

