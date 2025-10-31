Ученые раскрыли секрет самых долгоживущих млекопитающих в мире 2 31.10.2025, 19:41

Они могут жить до 200 лет.

Гренландский кит (Balaena mysticetus) – самое долгоживущее млекопитающее в мире, продолжительность которых составляет до 200 лет. В новом исследовании ученым похоже удалось раскрыть секрет их исключительного долголетие. Исследователи считают, что это может повлиять на наши попытки замедлить старение человека, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Помимо невероятной продолжительности жизни, гренландские киты могут похвастаться впечатляющими размерами. Вес морских гигантов достигает 80 000 килограммов, что делает их вторыми по величине животными в мире.

Теоретически столь крупные и долгоживущие животные должны быть подвержены повышенному риску развития рака. Дело в том, что их тела содержат больше клеток, а следовательно, подвергаются большему количеству делений в течение более продолжительной жизни, каждое из которых потенциально может привести к мутациям. Однако на самом деле все немного иначе: заболеваемость раком не коррелирует с размером тела – несоответствие, известное как парадокс Пето.

В новой работе ученые сосредоточились на изучении этого противоречия на примере гренландского кита, предположив, что животные могут обладать уникальными мощными генетическими механизмами для предотвращения рака и других заболеваний. Отметим, что в настоящее время исследования подобных механизмов старения у этих китов немногочисленны.

По словам молекулярного биолога из Университета Тунцзи в Шанхае Чжиюна Мао, не принимавшего участия в исследовании, известно, что гренландские киты демонстрируют чрезвычайное долголетие, однако мы до сих пор не знаем, почему это так.

В новом исследовании команда из Рочестерского университета идентифицировала белок, активируемый холодом – он помогает восстанавливать поврежденную ДНК животных. Он называется CIRBP, и его уровень у гренландских китов был обнаружен гораздо выше, чем у любых других млекопитающих.

Гренландские киты находятся под угрозой исчезновения, а потому их изучение весьма сложно. В результате ученым пришлось полагаться на образцы тканей, собранные инупиатами Аляски, которым разрешено охотиться на китов.

Ученые использовала эти образцы, чтобы вырастить клетки китов в лабораторных условиях. Команда обнаружила, что они лучше восстанавливают поврежденную ДНК и имеют более низкую частоту мутаций, чем человеческие клетки.

Исследователи отметили несколько белков репарации ДНК, которые были более распространены у гренландских китов, чем у других видов млекопитающих, что может объяснять этот факт, но особое внимание привлек CIRBP. По словам автора исследования, профессора Веры Горбуновой, CIRBP привлек внимание, так как его уровень был в 100 раз выше.

Известно, что CIRBP играет ключевую роль в репарации двухцепочных разрывов ДНК, при которых разрушается фосфатный остов обеих цепей ДНК, что может способствовать развитию рака. Белок также активируется в условиях холода – например, в ледяной океанской среде обитания гренландских китов.

Ученые обнаружили, что понижение температуры всего на несколько градусов заставляет клетки производить больше белка CIRBP.

Польза в борьбе со старением человека

Любопытно, что CIRBP присутствует и в организме человека. Это означает, что прорыв в понимании долголетия гренландских китов потенциально может быть использован для увеличения продолжительности жизни людей.

В лабораторных экспериментах ученые экспрессировали белок кита в клетках человека и обнаружили, что их способность к восстановлению ДНК улучшилась. Кроме того, экспрессия его в клетках плодовых мушек (дрозофил) увеличила продолжительность их жизни.

Потребуются дальнейшие исследования, однако ученые считают, что открытие может быть использовано в борьбе со старением человека двумя способами:

- повышение активности CIRBP в организме, или увеличение количества белка;

- принятие холодного душа.

