Путин просчитался и потопил «Лукойл» 2 31.10.2025, 19:50

3,004

Нанесен серьезный удар по стратегии Кремля.

Продажа зарубежных активов «Лукойла» может стать крупнейшей перестройкой российской нефтяной отрасли последних лет. Причина – санкции, введенные США после отказа Кремля идти на переговоры о прекращении войны против Украины.

На днях стало известно, что «Лукойл» ищет покупателей на свои активы за рубежом. Объем активов, которые могут быть выставлены на продажу, составляет до 30% бизнеса компании. Для одной из крупнейших российских нефтяных корпораций это означает существенное сокращение глобального присутствия, отмечает обозреватель Константин Эггерт, мнение которого приводит Euractiv (перевод — dialog.ua).

Формально «Лукойл» является частной структурой. Его ключевым владельцем считается российский олигарх Вагит Алекперов. Однако в современной российской экономике крупные энергетические корпорации де-факто работают под контролем государства, и их стратегические решения согласовываются с Кремлем.

Удар по стратегии финансирования войны

Выход на продажу части зарубежных активов связан с санкциями США, которые вступают в силу в ноябре. По словам Эггерта, такой шаг является ударом по стратегиям Москвы, основанным на экспорте нефти как ключевом источнике финансирования войны против Украины. Кремлевский режим, вероятно, рассчитывает передать активы "дружественным" компаниям, чтобы скрыто сохранить контроль над потоками, но найти таких покупателей будет крайне сложно.

Просчеты Путина

Эггерт подчеркивает, что нынешняя ситуация – следствие решений российского диктатора Владимира Путина, который отклонил предложение американского лидера Дональда Трампа о прекращении огня в Украине как условии проведения американо-российского саммита в Будапеште.

Эта позиция Кремля вызвала раздражение Белого дома, и Вашингтон ввел санкции против российских нефтяных гигантов. Теперь «Лукойл» и «Роснефть» сталкиваются с ограничениями, которые невозможно снять быстро. По словам Эггерта, Трамп не сможет отменить санкции, не получив от Москвы заметных уступок, поскольку это нанесло бы удар по его репутации. А таких уступок в текущих условиях ожидать не приходится, считает обозреватель.

