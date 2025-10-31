МЧС утверждает, что последствия ЧП на «Беларуськалии» локализованы 31.10.2025, 20:20

Спасатели перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну.

Последствия происшествия на «Беларуськалии» локализованы, «угрозы здоровью людей» нет.

Об этом заявил первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин.

— Чрезвычайная ситуация локализована, работают сотрудники МЧС, специалисты организации. Произведен замер предельной концентрации паров соляной кислоты — превышений не зарегистрировано. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, — сообщил Пекурин.

В данный момент работники МЧС перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну с использованием трех насосов для агрессивных жидкостей.

