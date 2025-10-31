закрыть
31 октября 2025, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МЧС утверждает, что последствия ЧП на «Беларуськалии» локализованы

  • 31.10.2025, 20:20
МЧС утверждает, что последствия ЧП на «Беларуськалии» локализованы

Спасатели перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну.

Последствия происшествия на «Беларуськалии» локализованы, «угрозы здоровью людей» нет.

Об этом заявил первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин.

— Чрезвычайная ситуация локализована, работают сотрудники МЧС, специалисты организации. Произведен замер предельной концентрации паров соляной кислоты — превышений не зарегистрировано. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, — сообщил Пекурин.

В данный момент работники МЧС перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну с использованием трех насосов для агрессивных жидкостей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников