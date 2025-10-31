закрыть
31 октября 2025, пятница, 20:52
Канада хочет подарить Украине один из самых больших самолетов в мире

  • 31.10.2025, 20:31
Канада хочет подарить Украине один из самых больших самолетов в мире

Российский Ан-124, арестованный в первые дни полномасштабной войны, хотят окончательно конфисковать.

Канада планирует передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, который стоит под арестом в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, канадское правительство обратилось в суд с запросом о разрешении на окончательную конфискацию транспортника, принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр». Эта компания находится под канадскими санкциями.

«Самолет «Антонов» является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, понесут ответственность, а Украину не оставят отстраиваться самостоятельно», - заявила Ананд.

По словам министра, Россия полностью уничтожила некоторые украинские самолеты «Антонова» в начале войны. Поэтому передача конфискованного российского самолета пополнит парк украинских транспортников.

Ананд также сообщила, что канадское правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета в Украину. Если суд не даст согласие, решение могут принять через специальный закон.

