Канада хочет подарить Украине один из самых больших самолетов в мире
- 31.10.2025, 20:31
Российский Ан-124, арестованный в первые дни полномасштабной войны, хотят окончательно конфисковать.
Канада планирует передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, который стоит под арестом в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.
По ее словам, канадское правительство обратилось в суд с запросом о разрешении на окончательную конфискацию транспортника, принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр». Эта компания находится под канадскими санкциями.
«Самолет «Антонов» является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, понесут ответственность, а Украину не оставят отстраиваться самостоятельно», - заявила Ананд.
По словам министра, Россия полностью уничтожила некоторые украинские самолеты «Антонова» в начале войны. Поэтому передача конфискованного российского самолета пополнит парк украинских транспортников.
Ананд также сообщила, что канадское правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета в Украину. Если суд не даст согласие, решение могут принять через специальный закон.