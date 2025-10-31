«Ущербный человек упивается властью»
Как ведут себя маленькие копии Лукашенко.
Белоруска рассказала в соцсети Threads о конфликте, который произошел между ее четырнадцатилетней дочерью и учителем в школе.
«Я сегодня была в ярости, - пишет автор поста. - Думаю: идти на конфликт или «забить», не раздувать? В школе учитель пытался смыть косметику моей дочери! Ей больше 14 лет, восьмой класс. В конце урока достала зеркальце. Показалось, что-то в глаз попало, она носит линзы. Учитель заметил и стал «синить»: мол, прихорашивается. Орать, требовать смыть немедленно всю косметику «до заводских настроек, иначе докладная директору за поведение». Дочь, к моей гордости, отказалась. Нашла в себе стойкость сопротивляться.
Телефоны отобраны. Записать «треш» учителей, позвонить родителям за помощью при произволе нельзя. В кляузах-докладных можно клеветать на ребенка без доказательств как угодно, и они имеют вес. Оценки у дочки хорошие, девочка адекватная и на хорошем счету, не курит, не неформал, на голове нет радуги. Красивая, ухоженная. Учится делать макияж, что нормально. И нам с мужем в голову ни разу не пришло вмешаться в это ее личное дело.
И каким боком внешность к учебе? Это математика, а не «модный приговор»! Учитель не имеет функций стилиста! У нее были накрашены ресницы, уголки глаз светлым, брови стала затемнять. То есть не как на маскарад. А вот личность учителя - отдельная тема. Ущербный человек упивается властью, унижая детей. У нас в Беларуси есть самый известный персонаж на ТВ, не скажу имя. Этот - миникопия по сути и повадкам».
Пост собрал около 500 комментариев. Большинство участников дискуссии высказались в поддержку женщины. Приведем несколько комментариев:
«Защищайте дочь! Говорю как ребенок, которому мылом и холодной водой пытались смыть вены с век».
«Срочно раздувать! Я вам говорю как ребенок, которого травил учитель в школе. Если не вы, то никто не заступиться за вашу дочку!»
«За такое бьют по лицу, а не по паспорту. В том смысле, что я бы добивалась не увольнения, а огласки. Если его просто уволить, то он пойдет в другую школу. Организуйте ему славу так, чтобы он не мог выйти из дома незамеченным. Привлеките других родителей».