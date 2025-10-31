CNN: Пентагон дал добро на поставку ракет «Томагавк» в Украину 31.10.2025, 20:39

Однако окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

Военное ведомство подсчитало, что такая помощь Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

Теперь решение за президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали журналистам трое американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, еще в начале октября Объединенный штаб проинформировал Белый дом о том, что передача Украине определенного количества ракет «Томагавк» не ослабит обороноспособность США. Это произошло непосредственно перед встречей Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Поскольку даже сам Трамп высказывал возможность передачи этих ракет, внезапное изменение позиции президента США удивило американских и европейских чиновников.

Впрочем, по данным источников CNN, Трамп окончательно не снял ракеты с рассмотрения, и администрация даже разработала планы по их быстрой поставке Украине, если Трамп отдаст соответствующий приказ.

