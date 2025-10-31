Банки анонсировали новшества по карточкам 31.10.2025, 20:49

Они коснутся и выдачи наличных в банкоматах.

Банки вводят изменения по карточкам. «Зеркало» сделало подборку таких новшеств.

«Банк БелВЭБ» с 1 декабря обновит тарифы для клиентов-физлиц и порядок начисления money-back. «Устанавливается единая ставка тарифа за обслуживание карточек Infinite, Platinum и Gold — в размере 1,5 руб./мес. (ранее по карте Infinite — 45 рублей в месяц, Platinum — 13 рублей, Gold — 4 рубля)», — уточняет банк.

По картам также введут единый тариф за выдачу наличных в других банках (в том числе в банкоматах). Она будет на уровне 3% от суммы, но есть минимальная планка — 7 рублей. Исключение — «пластик» в пакете услуг «Все по максимуму». Комиссию не будут брать в банкоматах партнеров «Банка БелВЭБ». Есть и некоторые другие исключения.

«Кроме того, изменяется порядок расчета money-back по операциям с карточками в пакетах услуг «Всё»: по каждой операции будет производиться округление до одного знака после запятой в меньшую сторону. Пример: при совершении безналичной операции с использованием карточки на сумму 15,99 рубля под ставку 1% (15,99*1%=0,1599), сумма money-back составит 0,10 рубля», — уточнили в «Банке БелВЭБ».

«Паритетбанк» стал выпускать премиальную карту «Белкарт Максимум». Среди прочего она предполагает приоритетное обслуживание в Национальном аэропорту Минск, в том числе три бесплатных посещения в год в vip-зала. Также предусмотрен повышенный money-back в 5% за все покупки в магазинах duty free.

«Банк ВТБ» с 25 ноября отменит автоматическое продление срока действия карт — их нужно будет перевыпускать. «При этом срок действия всех карт, в том числе при перевыпуске, увеличен до 4 лет (карта «Черепаха» — 5 лет)», — уточняет финучреждение.

«Сбер Банк» не взимает теперь абонплату по пакетам услуг «СберКарта», которые оформлены с 1 октября этого года, если по ней отсутствуют операции.

«Приорбанк» с 3 ноября введет лимиты на бесконтактное снятие наличных денег с дебетовых и кредитных карточек (с использованием технологии NFC) — как в Беларуси, так и за границей. Максимум — 1000 рублей в день. «При необходимости снятия большей суммы наличных поместите свою банковскую платежную карточку в банкомат», — уточняет финучреждение.

С 24 октября в банкоматах «Приорбанка» стала недоступной услуга по переводу денег с его карточек на «пластик» иностранных банков.

«Технобанк» расширил список организаций-партнеров по карте «ЗОЖ».

«Беларусбанк» ввел новшество по карточкам для молодежи «Лайм» — c 23 октября можно оформить не только виртуальный такой «пластик», но и на физическом носителе. «Карта подходит для онлайн-шопинга, дает бонусы, скидку 50% на страхование и поддерживает бесконтактные платежи», — уточняет финучреждение.

