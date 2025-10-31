Минчанка получила «письмо счастья» – за рулем ее автомобиля был незнакомец 31.10.2025, 21:25

2,086

Как так вышло?

Жительница Минска отдала автомобиль на обслуживание в автомойку и забрала его в установленные сроки. В общем, ничего необычного, разве что спустя несколько дней женщине пришло извещение о нарушении скоростного режима на одной из столичных улиц, пишет abw.by.

В подтверждение – фото ее транспортного средства, за рулем которого находился неизвестный мужчина. Минчанка обратилась в Заводское РУВД Минска. Милиционеры задержали 23-летнего работника автомойки, который угнал автомобиль клиентки. По его словам, он взял чужой автомобиль, чтобы съездить домой по неотложным делам, и вернул на место. Возбуждено уголовное дело за угон.

Случаи, когда владельцы автомобилей из «писем счастья» узнают, что на их автомобилях кто-то катался, не такие уж и редкие. Так, владелец Renault в Минске через некоторое время после посещения СТО получил по почте постановление о привлечении к административной ответственности за превышение скорости, которое было зафиксировано аж в Брестской области. Выяснилось, что 44-летний работник СТО без ведома владельца использовал автомобиль. Сначала он выехал из СТО, чтобы пройти техосмотр, а затем на чужом авто съездил в Брестскую область за запчастями и оборудованием. Также было возбуждено уголовное дело за угон.

