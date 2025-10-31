закрыть
31 октября 2025, пятница, 22:23
Топ-3 фильма для просмотра в выходные

  • 31.10.2025, 21:42
  • 1,034
Топ-3 фильма для просмотра в выходные

Один из них снят по роману Агаты Кристи.

Осень – период дождливых дней, когда не хочется выходить на улицу. Можно сделать горячее какао, закутаться в теплый плед, смотреть фильмы и наслаждаться уютной атмосферой дома.

Редакция «24 Канала» подготовила подборку фильмов для просмотра в дождливый день.

«Маленькие женщины»

Это экранизация одноименного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В фильме рассказывается о четырех сестрах, которые живут в городке Конкорд, штат Массачусетс, во времена Гражданской войны.

Сестры Марч живут скромно. Джо хочет стать писательницей, Мег – найти любовь и построить крепкую семью, Эми мечтает о высшем мире, а Бет помогает родным. Девушек ждет немало испытаний в жизни, но несмотря на все они остаются неразлучными.

«Властелин колец»

Это серия фильмов, основана на романе английского писателя Джона Толкина. Режиссером трилогии стал Питер Джексон, а главную роль сыграл американский актер Элайджа Вуд.

События разворачиваются в вымышленном мире Средиземья. Юный хоббит Фродо Бегинс вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить Единый Перстень Власти, который создал Темный Властелин Саурон.

«Убийство в «Восточном экспрессе»

События фильма, снятого на основе одноименного романа Агаты Кристи, разворачиваются в 1930-х годах в элитном поезде «Восточный экспресс», в котором вместе с другими пассажирами едет бельгийский детектив Эркюль Пуаро.

Однажды утром американского бизнесмена Самуэля Рэтчетта находят мертвым в купе. За расследование дела берется Эркюль Пуаро. Под подозрением оказывается каждый из пассажиров поезда.

