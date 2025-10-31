Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций против российской нефти
- 31.10.2025, 21:52
В ноябре президент США и премьер-министр Венгрии встретятся в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп отказался освободить Венгрию от санкций против российской нефти, о чем его просил венгерский премьер Виктор Орбан.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета.
Отвечая на вопрос относительно просьбы Орбана, Трамп заявил, что не согласился предоставить Венгрии исключение из санкций против российских нефтяных компаний.
- Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение, - сказал президент США.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября.
По данным источников, главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом.
Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.