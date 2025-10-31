Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций против российской нефти 31.10.2025, 21:52

1,052

В ноябре президент США и премьер-министр Венгрии встретятся в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп отказался освободить Венгрию от санкций против российской нефти, о чем его просил венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Отвечая на вопрос относительно просьбы Орбана, Трамп заявил, что не согласился предоставить Венгрии исключение из санкций против российских нефтяных компаний.

- Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение, - сказал президент США.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября.

По данным источников, главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом.

Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com