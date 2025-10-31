«Мы не останавливаемся на достигнутом» 31.10.2025, 22:16

Глава СБУ рассказал о результатах украинских ударов по нефтяной отрасли РФ.

Украинские силы за последние месяцы нанесли более 160 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в глубине России. Это привело к дефициту топлива более чем на 20% на внутреннем рынке и простою 37% нефтепереработки РФ.

Об этом сегодня, 31 октября, во время брифинга сказал руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Он подчеркнул, что для выполнения задач президента Украины Владимира Зеленского используются именно законные цели — нефтедобыча и нефтепереработка. А это 90% бюджета Минобороны РФ. То есть это грязные нефтерубли, за счет которых российская армия убивает украинцев.

- Если брать с начала года, это почти 160 успешных поражений объектов нефтедобычи и нефтепереработки. Если брать за сентябрь и октябрь текущего года, это 20 объектов. Среди них — шесть нефтеперерабатывающих заводов, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций.

Это привело к дефициту более 20% на внутреннем рынке нефтепродуктов, к простою 37% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, а также к дефициту в 57 регионах Российской Федерации соответствующих нефтепродуктов и запрету экспорта бензина до конца этого года. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом, — заявил Малюк.

