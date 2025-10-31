закрыть
31 октября 2025, пятница
В Беларуси заблокировано почти пять тысяч литовских фур

  • 31.10.2025, 22:17
На границу с Латвией и Польшей им ехать запрещается.

После фактического запрета белорусскими властями пересечения государственной границы для автомобилей с литовскими номерами Государственный таможенный комитет сообщил, сколько таких сейчас на территории Беларуси.

«На территории Беларуси оказались заблокированы почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть страну только после открытия границы литовскими властями», — сообщили в ГТК.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Александром Турчиным, грузовым автомобилям, тягачам и прицепам (полуприцепам) с литовской регистрацией разрешается пересекать государственную границу только на белорусско-литовском участке, который сейчас закрыт. На границу с Латвией и Польшей им ехать запрещается.

