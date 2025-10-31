«Российские военачальники врут» 2 31.10.2025, 22:47

1,310

Их карты, схемы, цифры и близко не коррелируют с реальностью.

Российский генштаб и его начальник Валерий Герасимов могут вполне осознанно вводить в заблуждение диктатора Путина относительно реальной ситуации на фронте.

Такое предположение в эфире телеканала FREEДОМ сделал Иван Ступак, военный аналитик и сотрудник СБУ (2004-2015 гг.).

По словам Ступака, на это обращают внимание даже самые оголтелые российские «военкоры».

«Валерий Герасимов и вообще генштаб российской армии с завидной регулярностью публикуют карты, схемы, данные, цифры, которые и близко не коррелируют с реальностью. При этом даже российские «военкоры» обращают внимание, что военное руководство, мягко говоря, приукрашивает все свои рапорты, схемы и графики так, что они оказываются полностью оторваны от земли», — говорит аналитик.

Он отмечает, что Герасимов может класть на стол своему кремлевскому хозяину карты и отчеты, абсолютно не соответствующие действительности, в том числе и из чувства самосохранения. Вероятно, глава российского генштаба помнит, что бывает с гонцами, принесшими плохие вести.

«Это поведение можно объяснить несколькими вариантами. Например, Герасимов считает, что больше никто не может диктатору Путину донести какую-либо альтернативную информацию. Он на свое собственное усмотрение показывает диктатору случайные карты, рассказывает о якобы успехах, которых просто не существует в реальности. Зачем? Может, чтобы получить еще значки, медали и ордена. Может, чтобы показать свою значимость, это тоже не исключаем. Больше в окружении Путина нет людей, которые могут принести ему что-то другое, а если даже принесут, то будут названы «украинскими агентами», — предполагает Ступак.

Также реальным вариантом он считает, что вся дезинформация в российских войсках идет снизу. Таких примеров в российской армии было много.

«Другая опция, которая, мне кажется, более реалистично звучит, — это поэтапный обман, начиная с самого низа. То есть в самом низу командной цепочки — самый первый рапорт, отчет, что двое-трое российских оккупантов зашли в какой-то один дом в зоне боевых действий. Рапорт идет наверх, там уже информация приукрашивается, что зашли не в один дом, а взяли несколько домов. На третьем уровне несколько домов превращаются в улицу, а там, где улица, там уже, вполне возможно, и квартал», — говорит эксперт.

При этом Ступак отмечает: несмотря на всю эту ложь, Валерий Герасимов остается на должности начальника российского Генштаба и пока видимых угроз его положению не видно.

«Под Герасимовым кресло не шатается, потому что буквально недавно Путин продлил срок нахождения его на должности. Если не ошибаюсь, на пять лет, потому что сам Герасимов уже достиг крайнего срока нахождения на должности главы генштаба, это 70 лет. Если бы были какие-то проблемы с начальником генштаба, его, скорее всего, сняли бы с должности. Значит, проблем нет, а возможно, нет и замены, поэтому было принято решение его оставить», — отмечает Ступак.

