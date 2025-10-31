закрыть
31 октября 2025, пятница
Существует ли суперзубр?

1
  • 31.10.2025, 22:55
  • 1,180
Существует ли суперзубр?

Эксперт рассказал, на какие выкрутасы способно животное весом в тонну.

Зубры весят почти тонну и, несмотря на это, могут высоко прыгать, ходить по болоту и плавать. Польские исследователи фиксировали, что зубры могут прыгать на высоту до двух метров.

В интервью «Телеграфу» ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, официальный представитель в Украине EBCC Виталий Смаголь рассказал, что своими глазами таких прыгунов не видел, однако польские исследователи сообщали о таком случае в Беловежской пуще.

В то же время эксперт подчеркнул, что зубры могут переплывать достаточно большие реки. И вообще, для копытных непродолжительное плавание – посильная задача.

- Днепр, где-то там, километр, я думаю, что зубр переплывет. Это то, что упоминается в исторических источниках, то, что описывают, что Днепры переплывали зубры, и казаки на них охотились, - заявил Смаголь.

Однако для зубра такое поведение нехарактерно, а скорее исключение.

«Переплыть реку, перепрыгнуть через забор, залезть в болото, это все экстрим. Они могут это делать, но для них это не оптимальные условия», — комментирует специалист. Если загнать зубра в болото, он пойдет по болоту, но это не норма поведения.

Добавим, что благодаря своей анатомии зубр может бегать со скоростью 40-50 км/ч. Телята охотно бегают высоко смахивая задними лапами, а еще могут ими дотянуться, чтобы почесать голову.

