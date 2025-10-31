закрыть
31 октября 2025, пятница, 23:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возле Покровска украинские военные пошли в контрнаступление

1
  • 31.10.2025, 23:04
  • 1,732
Возле Покровска украинские военные пошли в контрнаступление

В СМИ попало видео с десантированием вертолетов.

В районе Покровска в Донецкой области украинские военные перешли в контрнаступление

Как пишет «Униан», об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в сети Х.

«По информации военной разведки Украины, в районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов», - написал он.

Также Керролл опубликовал видео, на котором якобы показано десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

Журналист добавил, что проверить достоверность видео ему не удалось.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников