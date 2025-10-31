Возле Покровска украинские военные пошли в контрнаступление 1 31.10.2025, 23:04

В СМИ попало видео с десантированием вертолетов.

В районе Покровска в Донецкой области украинские военные перешли в контрнаступление

Как пишет «Униан», об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в сети Х.

«По информации военной разведки Украины, в районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов», - написал он.

Также Керролл опубликовал видео, на котором якобы показано десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

Журналист добавил, что проверить достоверность видео ему не удалось.

