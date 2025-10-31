Стало известно, сколько раз Украина запускала ракеты «Фламинго» по РФ
- 31.10.2025, 23:28
Сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.
Ракеты «Фламинго» применяли в реальных операциях уже 9 раз. Сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.
Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского для Le Figaro.
Украинский президент заявил, что Украина применяла ракеты «Фламинго» в реальных операциях уже 9 раз, и она доказала свою эффективность.
В издании отмечают, что «Фламинго» считается лучшей украинской ракетой, хотя ее производитель Fire Point «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».
Журналисты пишут, что боеголовка ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk, у которой это примерно 450 килограммов взрывчатки. Также ракета «Фламинго» создана без западного финансирования или официальных лицензий – только благодаря инициативе украинских разработчиков.
Le Figaro отмечает, что это демонстрирует способность Украины импровизировать и производить сложное оружие даже в состоянии войны. Более того, журналисты отмечают, что эта ракета может стать Game Changer, то есть такой, что может «изменить правила игры» в войне.
- Она позволяет Украине атаковать военные объекты, склады и авиабазы далеко за линией фронта без участия западных ракет типа Storm Shadow или ATACMS. Один из военных экспертов отметил, что «Фламинго» это «первое по-настоящему стратегическое оружие украинского производства», – говорится в материале издания.
Кроме того, отмечается, что сейчас в Украине обсуждают вопрос изготовления баллистических ракет.
Сам Зеленский в своем телеграм-канале написал, что вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки определил приоритетные цели для «дальнобойных санкций» в отношении России на ближайшее время.