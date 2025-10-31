«Столько БПЛА еще не видел» 31.10.2025, 23:43

РФ массово атаковали дроны.

Россиян ожидает довольно неспокойная ночь в Белгородской области. Ведь уже есть сообщения о рекордном количестве беспилотников на территории РФ, пишет «Телеграф».

Как сообщают росСМИ, по состоянию на 22:30 (по Минску) уже зафиксировано большое количество беспилотников на Белгородщине. В частности, на Волоконовском районе уже заметили более 50 дронов.

Российские паблики пишут, что ПВО «успешно» сбивает дроны над Старым Осколом, Острогожским и Губкиным. Однако многие дроны все же прорывают оборону и направляются вглубь области.

Масштабную атаку на Россию анонсируют и украинские военные. В то же время россияне жалуются, что такое количество дронов над Белгородской областью видят впервые:

«Столько БПЛА еще не видел».

