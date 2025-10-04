СМИ: Израиль приостановил боевые действия в Газе по требованию Трампа
- 4.10.2025, 8:56
Приказ предусматривает сокращение операций до «минимумов».
Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после того, как с таким требованием выступил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Сообщается, что Израильские политические лидеры приказали военным прекратить кампанию по захвату города Газа.
Армейское радио и общественный вещатель Kan заявили, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Газе, настаивая на прекращении войны и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС.
Армейское радио сообщает, что приказ предусматривает сокращение операций до «минимумов», при этом войска на местах должны строго проводить оборонительные маневры, и был издан после ночных переговоров между израильскими и американскими официальными лицами.
Между тем Kan говорит, что переговоры по плану Трампа, как ожидается, состоятся в ближайшее время.
Мирный план Трампа
Напомним, что вчера, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.
Он отметил, что ждет ответа до 18:00 5 октября. Более того, американский лидер пообещал, что если ХАМАС откажется от выполнения его плана, на боевиков «обрушится ад».