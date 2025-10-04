закрыть
Палата номер 6 на «Валдае»

8
  • 4.10.2025, 8:59
  • 6,876
Палата номер 6 на «Валдае»

Урок диктаторам пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин накануне дал показательный урок всем немолодым диктаторам и в принципе политикам пенсионного возраста. Урок заключается в том, что уходить надо вовремя, иначе ты становишься просто смешон, а все твои выступления выглядят как разговор с внуками за чаем, пишет «План Б».

Четыре часа самолюбования

Владимир Путин 2 октября принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он начал с лекции, закончил ответами на вопросы. В общей сумме говорил более четырех часов. Ничего нового он не сказал и даже, к радости собравшихся, удержался от лекции об истории Украины и печенегах. Правда, также ни слова не сказал о дефиците бензина в России. Или о дронах, прилетающих в страну. Или о реальном состоянии экономики.

Зато рассказал, что российская армия на поле боя побеждает и зачитывал Александра Пушкина, томик которого кокетливо, но предусмотрительно принес с собой. А еще погрузился, например, в тему кокошников.

— Мне недавно говорили, что у нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия, когда где-то отдыхают, в бары и так далее приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка – меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект, обратный ожидаемому, получают, — заявил Путин.

Вот такая незамысловатая связь между кокошником, врагами, так и ожидающими, что Россия развалится изнутри, и невероятно стойким ко всему этому российским обществом. Параллели проведите сами, как говорится.

Еще про один срез общества Путин упомянул, рассказывая, кто воюет в украинской армии.

— Беспилотниками [со стороны Украины] часто управляют наемники из всяких разных стран, им вообще наплевать на украинцев, они их уничтожает, и все. А армия-то, на самом деле армия простая, рабоче-крестьянская там, на Украине. Элита-то не воюет, они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров, — сказал Путин.

В России, конечно же, все ровно наоборот. За нее воюют лучшие из лучших: насильники, убийцы, наемники, бывшие чиновники, пойманные за коррупцию. Элита страны, не поспоришь.

«Я больше не буду»

Как у любого диктатора, который уверен, что на него нет управы, Путин позволил себе шутить там, где юмор совершенно неуместен.

— Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? – спросил у Путина ведущий форума.

— Не буду больше. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают?

— Да везде долетают.

— Лиссабон. Куда они летают? Вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов – НЛО. Там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличается, особенно молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день, каждый день божий. Вот и пусть ловят там все это. Как вы понимаете, если серьезно говорить, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенной и большой дальности, но целей там нет, что самое-то главное, вот в чем дело. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания вашингтонского «обкома» и повысить расходы на оборону, повысить расходы на оборону, — заявил Путин.

Верь мне, НАТО!

А уже утром 3 октября дроны были замечены возле аэропорта Мюнхена и в Бельгии. При этом накануне Путин призвал Европу «спать спокойно». Мол, Россия на нее нападать не собирается. Нападать, скажем честно, России и нечем. Но трепать нервы и делать так, чтобы оружие Европа оставляла себе, а не поставляла Украине – это всегда пожалуйста.

— Но правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят – что Россия собирается нападать на НАТО. В это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, или просто не порядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. А какие ещё варианты-то? Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами, — сказал Путин.

Четырехчасовое выступление президента России оставляет лишь одно впечатление: людей в Украине каждый день убивают по воле старого, неприятного, не имеющего никаких моральных границ, такта и элементарного воспитания человека. Убедить его ни в чем не получится, остается надеяться на трещину в экономике, бензиновый кризис и Tomahawk.

