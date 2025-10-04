Психолог назвал простые вопросы для проверки отношений 2 4.10.2025, 9:14

5,218

Их всего три.

Большинство отношений разрушается задолго до официального разрыва. Согласно последним исследованиям, для расставания парам иногда требуется от семи месяцев до двух лет, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Чтобы понять, здоровы ли ваши отношения или лишь выглядят такими, психологи советуют задать себе и партнеру три вопроса.

1. «Мы по-прежнему открыты и честны друг с другом?»

Исследования показывают, что главное — не абсолютное совпадение взглядов, а ощущение честности и искренности в общении. Если партнер верит, что вы говорите правду, удовлетворенность отношениями растет.

2. «Когда возникают проблемы, мы действуем как команда?»

Анализ 90 пар выявил, что успешные союзы строятся на умении слушать, избегать лишних конфликтов, находить компромиссы и быстро решать споры. Если один чувствует, что тянет все на себе, это тревожный сигнал.

3. «Вижу ля я себя счастливым с этим человеком в будущем?»

Долгосрочная совместимость — не только про чувства, но и про ценности и цели. Пары, верящие, что любовь требует усилий и развивается со временем, сохраняют удовлетворенность дольше.

