ISW: ВСУ совершили прорыв на фронте 4.10.2025, 9:42

Украинским военные пошли в контратаку и отбили позиции.

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают попытки наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но даже несмотря на сложную ситуацию на фронте украинским военным удается контратаковать и отбивать утраченные позиции.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным, у обеих армий есть продвижение на двух ключевых направлениях фронта.

Где удалось отбить территории ВСУ

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 2 октября, на которых видно прорыв украинских военных вперед на северные окраины населенного пункта Лысовка, что к юго-востоку от Покровска.

Кадры от 3 октября подтверждают, что украинские военные удерживают позиции, или уже продвинулись в южном Покровске в тех районах, которые ранее, согласно заявлениям россиян, якобы находились под их контролем.

Успех у ВСУ есть и в Днепропетровской области. Силы обороны, согласно кадрам от 3 октября, отбили населенные пункты Сосновка и Вербово, которые расположены к юго-востоку от Великомихайловки.

Какие успехи оккупантов зафиксировали аналитики

Геолокационные кадры от 3 октября свидетельствуют о продвижении оккупантов на севере Харьковщины. В частности враг прошел вперед вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска и захватил местный железнодорожный вокзал.

Также россияне на Новопавловском направлении продвинулись к восточной части населенного пункта Ивановка, что к юго-западу от Новопавловки.

Успех ВСУ на Днепропетровщине может быть более масштабный

Главред писал, что по данным проекта DeepState, украинские защитники в сентябре осуществили зачистку сразу четырех, а не двух населенных пунктов Днепропетровской области. Речь идет о Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Январском.

Бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада.

