ЕС может остановить «теневой флот» РФ в Балтийском море 4.10.2025, 10:41

Андрей Ермак

Готовится блокада.

Европейский Союз готовит правовые основания для остановки танкеров «теневого флота» России в Балтийском море.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Наши прошлогодние санкционные предложения могут трансформироваться в решение», - отметил Ермак.

По данным EUObserver, речь идет как минимум о 16 судах без флага, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

В новом, 19-м пакете санкций ЕС планирует добавить еще 120 нефтетанкеров из теневого флота России, увеличив его «черный список» до 568 судов. Часть из них формально уже не заходит в порты ЕС, но продолжают использовать Балтийское море для транспортировки.

«Использование механизма международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение - это ключевой сигнал для Кремля: его попытки обходить санкции не работают», - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что нужно быстрее ограничивать возможности России. По его словам, Москва уже ведет гибридную войну против Европы, и здесь вопрос скорости играет существенную роль.

