Генеральный фуфлогон планеты

Генеральный фуфлогон планеты2
- Александр Невзоров
- 4.10.2025, 10:52
- 4,206
Русский диктатор врет всегда и всем.
Каждое выступление Путина - это фейерверк невероятной лжи.
Русский диктатор врет всегда, все и всем. Он может претендовать на звание генерального фуфлогона планеты.
Впрочем, его заливы в военно-политических вопросах понятны и оправданы. Диктатор вводит в заблуждение врага и тонизирует подданных.
Но за каким чертом он «лохматил бабушку» в житейских, бытовых и исторических темах не всегда ясно. (Ведь все так легко проверяется).
Заявив о том, что в паспорте Российской Империи не было графы «национальность» - кремлевский пациент опять пудрит публике мозги.
Еще как была!
Национальность вписывалась жесточайшим образом, причем имя владельца паспорта принудительно русифицировалось.
Иностранные фамилии записывались под русифицированным именем, а не под своим настоящим, чтобы облегчить чтение и понимание таких паспортов низшим полицейским чинам и тем самым избавить владельцев паспортов от всевозможных недоразумений, могущих возникнуть из-за малограмотности российской полиции.
Вот, например, образец такого документа выданного иностранцу - чертежнику Джиакоббо Петрулли: «Объявитель сего, инженер-порутчик Яков Юрьев сын Петрулев италианской нации штаб-офицерский сын, в службу определен в 1738 году майя 1-го дня во артиллерию рисовальным мастером,.. в чем ему и сей апшит дан в санкт петербурхе за подписанием и печатью канцелярии».
Обязательным было указание на всякое «инородчество», тем более еврейство владельца паспорта. Местной полиции вменялось в обязанность «строго наблюдать, чтобы евреи отнюдь не проживали в недозволенных для их пребывания местах под именем христиан.
Александр Невзоров, «Телеграм»