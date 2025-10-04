закрыть
Генеральный фуфлогон планеты

2
  • Александр Невзоров
  • 4.10.2025, 10:52
  • 4,206
Генеральный фуфлогон планеты

Русский диктатор врет всегда и всем.

Каждое выступление Путина - это фейерверк невероятной лжи.

Русский диктатор врет всегда, все и всем. Он может претендовать на звание генерального фуфлогона планеты.

Впрочем, его заливы в военно-политических вопросах понятны и оправданы. Диктатор вводит в заблуждение врага и тонизирует подданных.

Но за каким чертом он «лохматил бабушку» в житейских, бытовых и исторических темах не всегда ясно. (Ведь все так легко проверяется).

Заявив о том, что в паспорте Российской Империи не было графы «национальность» - кремлевский пациент опять пудрит публике мозги.

Еще как была!

Национальность вписывалась жесточайшим образом, причем имя владельца паспорта принудительно русифицировалось.

Иностранные фамилии записывались под русифицированным именем, а не под своим настоящим, чтобы облегчить чтение и понимание таких паспортов низшим полицейским чинам и тем самым избавить владельцев паспортов от всевозможных недоразумений, могущих возникнуть из-за малограмотности российской полиции.

Вот, например, образец такого документа выданного иностранцу - чертежнику Джиакоббо Петрулли: «Объявитель сего, инженер-порутчик Яков Юрьев сын Петрулев италианской нации штаб-офицерский сын, в службу определен в 1738 году майя 1-го дня во артиллерию рисовальным мастером,.. в чем ему и сей апшит дан в санкт петербурхе за подписанием и печатью канцелярии».

Обязательным было указание на всякое «инородчество», тем более еврейство владельца паспорта. Местной полиции вменялось в обязанность «строго наблюдать, чтобы евреи отнюдь не проживали в недозволенных для их пребывания местах под именем христиан.

Александр Невзоров, «Телеграм»

