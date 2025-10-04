закрыть
Путинский певец Киркоров готовится к худшему на фоне тяжелой болезни

5
  • 4.10.2025, 11:20
  • 5,078
Путинский певец Киркоров готовится к худшему на фоне тяжелой болезни

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает вторжение России в Украину и лично диктатора Владимира Путина, вновь оказался в центре внимания, передает Dialog.UA.

Как пишут российские СМИ, артист занялся подготовкой семейного склепа, где планирует перезахоронить останки родственников, а также выделить место и для себя самого.

По информации источников, Киркоров решил собрать всех близких в одном месте, чтобы после его смерти дети не вынуждены были ездить по могилам в разных странах. Певец якобы полагает, что так будет проще сохранить память о семье.

«Если не Алла-Виктория или Мартин (дети Филиппа Киркорова – прим. ред.), то хоть кто-то сможет прийти, навести порядок и почтить память», – цитируют его окружение росСМИ.

Отмечается, что после кончины отца артист все чаще задумывается о собственной смертности. Впрочем, неназванные друзья Киркорова предполагают, что на его решение повлияла не только утрата родителя, но и состояние здоровья.

«Может быть, это последствия смерти отца. А может, прогнозы врачей не радуют», – добавили знакомые певца. Не так давно в этом году стало известно о тяжелом заболевании путинского артиста: врачи обнаружили у него сахарный диабет. Эта болезнь стала причиной плохого самочувствия певца, который в последнее время постоянно жаловался на утомляемость, ватные ноги и прочее. Врачи прописали Киркорову лечение и строгую диету, а сам артист отменил все свои концерты как минимум до конца текущего года.

