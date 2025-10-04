Названа специя, которая превращает кофе в «супербатарейку»1
- 4.10.2025, 11:34
- 2,782
Хватит одной щепотки.
Обычная щепотка специи может превратить вашу чашку кофе в настоящий источник полезных веществ, положительно влияющих на метаболизм и кишечник. Две простые добавки для повышения пользы утреннего напитка найдутся почти на каждой кухне.
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на советы гарвардского гастроэнтеролога, доктора Саураба Сетхи.
Корица: антиоксидантный удар и контроль сахара
Доктор Сетхи, имеющий 1,3 миллиона подписчиков в Instagram, подчеркнул, что большинство людей не используют простые, но эффективные добавки. Первой в его списке стоит корица, которую изготавливают из измельченной высушенной коры кассиевых деревьев.
«Простая щепотка корицы может помочь снизить скачки уровня сахара в крови и добавить мощные антиоксиданты», — отметил врач.
Антиоксиданты — это соединения, которые нейтрализуют вредные молекулы, так называемые свободные радикалы. Свободные радикалы вызывают в организме окислительный стресс, который в свою очередь может повышать уязвимость к таким болезням, как рак, заболевания сердца и диабет. Регулярное употребление антиоксидантных продуктов, в частности корицы, помогает снизить этот стресс.
Темный шоколад: питание для микробиоты кишечника
Вторая и, пожалуй, самая вкусная добавка в списке доктора Сетхи — порошок темного шоколада. Он богат полифенолами (растительными соединениями, которые также являются мощными антиоксидантами), которые «работают вместе с кофе, чтобы питать ваши полезные бактерии кишечника».
Исследования показывают, что полифенолы в шоколаде помогают повысить уровень полезных кишечных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобациллы, что жизненно важно для общего здоровья и иммунитета.