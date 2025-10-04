закрыть
Лукашенко в поле зрения ВСУ

1
  • Александр Кочетков
  • 4.10.2025, 11:45
  • 2,214
Лукашенко в поле зрения ВСУ
Александр Кочетков

Украина вынуждена будет принять соответствующие меры.

На днях имел интересный содержательный телевизионный разговор на канале «7 шагов к победе» (ссылка в первом комментарии). И в разговоре участники вышли на несколько тем, которые заслуживают отдельного рассмотрения.

В частности, что Украина должна сделать, чтобы в нашу победу не просто поверили наши партнеры, а убедились в ее реальности. Решительность и практическая бескомпромиссность здесь имеют особое значение.

Так, в СМИ много восторгов по поводу того, что наши дальнобойные удары остановили 38% российской нефтепереработки. Конечно, это не совсем так. Во-первых, повреждение определенного оборудования не означает, что встало все производство - на крупных предприятиях, как правило, несколько параллельных производственных линий. Во-вторых, после удара начинаются ремонтные работы, которые позволяют восстановить, как минимум, часть производства.

При этом несомненно, что наши удары вызвали у недоимперии дефицит топлива в гражданской сфере, и страна-бензоколонка вынуждена закупать бензин и дизтопливо за рубежом. В первую очередь, у своих верных союзников.

В частности, на торгах в России, по данным СМИ, с июля по сентябрь 2025 года было реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом в сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168% по сравнению с августом, а дизельного топлива - на 83%.

Беларусь имеет два крупных нефтеперерабатывающих завода - Мозырский и Новополоцкий общей мощностью 24 млн тонн, а внутренний рынок Беларуси всего 8 млн тонн. Все остальное - на экспорт. Сегодня это - преимущественно в Россию, то есть, на обеспечение агрессии против Украины.

Диктатор Лукашенко полностью поддерживает попытки Путина уничтожить Украину и даже является вторым после Медведева рупором кремлевского бреда. Официальная белорусская пропаганда аж захлебывается от ярости по отношению к Украине, Европе и США и постоянно озвучивает агрессивные месиджи.

Мы никогда не забудем, что именно с территории Беларуси в 2022 году нас атаковали ракетами, авиацией и оттуда наступали войска агрессора, которые подошли вплотную к Киеву и стали известными на весь мир зверствами против мирного населения в столичных пригородах.

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода находятся под санкциями Украины, США и ЕС. И оба они в досягаемости украинских дальнобойных дронов, координаты предприятий тоже хорошо известны. Так почему не усилить санкции в виде непосредственного уничтожения? Точнее, почему это до сих пор не сделано?

Есть ли какая-то уважительная причина, почему сейчас, когда Украина при поддержке партнеров настойчиво уничтожает российскую топливную инфраструктуру, работающую на войну, а режим Лукашенко помогает агрессору устоять, Беларусь остается вне поля зрения ВСУ?

Видимо, уже пора написать вежливое дипломатическое письмо в США, ЕС и Китай (это обязательно), что если Беларусь немедленно не прекратит поставки нефтепродуктов в Россию, Украина вынуждена будет принять соответствующие меры. А затем безотлагательно перейти от слов к делу.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

